استقبل رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد 1442 .. أجمل مسجات وبطاقات تهنئة بالسنة الهجرية الجديدة على الفيس بوك وتويتر

رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد 1442 .. أجمل مسجات تهنئة بالسنة الهجرية الجديدة على الفيس بوك وتويتر يفصلنا أيام قليلة عن عام هجري جديد حيث يستقبل مسلمي العالم يوم الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري غرة شهر محرم وأول أيام عام 1442 الهجري، رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد 1442 وتعد رأس السنة الهجرية من المناسبة التي يحرص الكثير من مسلمي العالم على الاحتفال بها حيث يضم شهر محرم أول أيام السنة الهجرية موعد هجرة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في عام 622 ميلاديًا وبدأ معها حساب التقويم الهجرين لذلك نقدم لكم في السطور التالية أجمل رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد 1442، كل عام وأنتم بخير.

أجمل رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد 1442

رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية روعة تعد الرسائل هي طريقة المعايدة بين الجميع من مختلف أنحاء العالم سواء للأهل أو للأقارب أو الأحباب والأصدقاء، ولذلك يحرص الجميع على البحث عن أجمل رسائل التهنئة بالمناسبات المختلفة ومنها الأعياد الرسمية الإسلامية أو القبطية وغيرهم، ومن أهم المناسبات الإسلامية التي يستقبلها مسلمي العالم هي رأس السنة الهجرية والذي يستقبل معه العالم عام هجري جديد وسنقدم لكم في السطور التالية باقة من أجمل الرسائل لمشاركتها مع الأهل والأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كالفيس بوك وتويتر وانستجرام وبرامج التواصل الواتس آب والماسنجر وغيرهم رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد 1442.

مسجات تهنئة بالسنة الهجرية الجديدة 1442

أهديك الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه وأهنيك بقدوم عام 1442 وأيامه.

اعذب تهنئه لأعذب أحساس ياللي غلاك ماله قياس كل عام وانت اسعد ناس.

كل عام هجري وانت بخير وصحة وسعادة وكل من تحب، عام هجري سعيد 1442.

كلها ساعات عام هجري يبقى فات وآخر آت وتداوم على الصلوات عام هجري سعيد 1442. Advertisements

استقبلوا عامكم الهجري الجديد بالتوبة.. وأروا الله من أنفسكم خيرا.. فكم من مستقبل يوم لا يستكمله ..ومؤمل غدا لا يدركه .. فربما بلغ العبد بنيَّته ما لا يبلغه بعمله .

بتبدى سنة جديدة بنفس هنيئة ونتمني كل حاجه جديدة نتفائل فيه بحياة سعيدة

أنا وقلبي فدى عيونك أنا تعودت على فنونك وما أبي سنة جديدة بدونك أبي أعيش روعة جنونك .

كل عام والخير دربك وممشاك والبسمة دوم ما تفارق شفاك وجنة ربي سكناك

عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر

اللهم اجعل ايامها شبيهة بها جميلةً مثلها نقية كقلبها طاهرةً كروحها

بطاقات تهنئة للعام الهجري الجديد 1442

موعد رأس السنة الهجرية 1442

موعد رأس السنة الهجرية 1442–2020 حيث من المفترض أن يستقبل العالم الإسلامي يوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2020 أول أيام العام الهجري الجديد وهو غرة محرم 1442 وفق الحسابات الفلكية بمصر والمملكة السعودية وغيرهم من الدول العربية الإسلامية الأخرى، على أن يتم استطلاع رؤية هلال شهر محرم يوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس 2020 و29 ذي الحجة 1441 وفي حالة عدم استطاعة رؤية الهلال في السماء بواسطة الأجهزة الفلكية، فبذلك يكن الخميس هو المتمم لشهر ذي الحجة والجمعة أول أيام شهر محرم 1442، وكل عام وانتم بخير.