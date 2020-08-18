الآن تحميل أحلى صور تهنئة العام الهجري الجديد 1442 .. أرسل لأصدقائك بطاقات المعايدة برأس السنة  الهجرية الجديدة على الفيس بوك وتويتر

تحميل أحلى صور تهنئة العام الهجري الجديد 1442 .. أرسل لأصدقائك بطاقات المعايدة برأس السنة الهجرية الجديدة على الفيس بوك وتويتر يهتم الكثير باستخدام الصور وبطاقات المعايدة المختلفة لمشاركة الفرحة وارسال المعايدات بين بعضهم البعض ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كالفيس بوك وتويتر وانسجرام وغيرهم.

ولذلك نقدم لكم أحلى صور تهنئة العام الهجري الجديد 1442 وأجمل بطاقات المعايدة، حيث يستقبل العالم الإسلامي خلال أيام أول أيام العام الهجري الجديد 1442 بغرة محرم والمفترض لها أن تكون يوم الخميس الموفق 19 أغسطس الجاري وفق الحسابات الفلكية بعدد من الدول العربية المختلفة، أعاده الله عليكم بالخير والبركة وكل عام وأنتم بخير وأقرب إلى الله.

صور تهنئة العام الهجري الجديد 1442

نقدم لكم العديد من صور تهنئة العام الهجري الجديد 1442 التي يمكنكم مشاركتها وتداولها بين بعضكم البعض وارسالها للأقارب والأصدقاء لمشاركة الفرحة والاحتفال بقدوم عام هجري جديد.

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بطاقات معايدة بالسنة الهجرية الجديدة

حيث يضم شهر محرم هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كما نجى الله موسى من فرعون في العاشر من محرم لذلك يصومه المسلمين من أهل السنة تكفيرًا للذنوب اتباعًا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يصادف في نفس اليوم مقتل الإمام الحسين بن علي في معركة كربلاء لذلك يعتبر أهل الشيعة يوم حزن وعزاء ويرفضون الاحتفال به، ونترككم الآن مع صور التهنئة، كل عام وانتم بخير.

رمزيات وبطاقات بمناسبة راٍس السنة الهجرية 1442

صور تهنئة العام الهجري 1442

أصبحت الصور والرسائل من أهم طرق المعايدة بين الكثير لسهولة تداولها عبر مواقع التواصل وإرساله خلال لحظات لعشرات الأشخاص في وقت واحد، لذلك يبحث الكثير في هذه الساعات عن أحلى صورة تهنئة العام الهجري الجديد 1442 والذي يستقبله مسلمي العالم خلال أيام قليلة وقبل نهاية شهر أغسطس الجاري، ويحتفل المسلمين ببداية العام الهجري الجديد بالطرق المختلفة فيحرص البعض عل قراءة القرآن والتقرب من الله باعتبارها من أهم المناسبات الإسلامية حيث جاءت تسمية العام الهجري بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وأطلق وقتها اسم أول عام هجري.

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