تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 .. اضبط الآن ليسعد أطفالك بأروع الأغاني والبرامج

منذ إعلان إدارة شبكة قنوات الأطفال تغيير تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية المختلفة ابتداء من الشهر الجاري، شهدت محركات المتصفحات عمليات بحث مكثفة عن تردد قناة الأطفال المحبوبة المحدث، لأنها ضمن القنوات التي تحظى بمتابعة جماهيرية عريضة في أنحاء الوطن العربي بالكامل،ومن خلالها ويتعلم الأطفال في سنوات عمرهم الأولى أسماء الحيوانات والألوان والحروف العربية والإنجليزية في صورة أغاني، يقدمها الأطفال بأنفسهم ليسهل على الأطفال حفظهما ببساطة شديدة، وننشر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 حتى يستطيع الآباء استقباله ليستمتع الأطفال بما تقدمه من أغاني وأناشيد وبرامج مسلية ومفيدة.

ماذا سوف تقرأ؟

تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات

وبضبط إشارات أجهزة الاستقبال لديكم على التردد التالي يستطيع الآباء استقباله ليستمتع الأطفال بما تقدمه من أغاني وأناشيد وبرامج رائعة، وذلك وفق آخر تحديث وردنا عن تردد القناة كالتالي:

Advertisements

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

الاتجاه: 3/4.

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

الاتجاه: 3/4.

التردد الجديد على عرب سات

كما يستطيع المشاهد استقبال واحد من الترددات الجديدة لقناة الأطفال على القمر الصناعي عرب سات بدر كالتالي:

التردد: 11632.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

استقبال بث القناة بخطوات بسيطة

وللتيسير على المتابعين، نوضح الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على تردد قناة الأطفال الجديد وهي كالتالي:

الدخول على القائمة الرئيسية بالتفلزيون من خلال ريموت الريسيفر.

الضغط على كلمة اختيارات.

الدخول على التثبيت اليدوي.

إدخال أحد ترددات على القمر الصناعي الذي تريدون .

ضبط معدل الترميز الخاص بالقناة .

الضغط على OK

الضغط على حفظ save لاستقبال تردد طيور الجنة الجديد 2020.

ومما يذكر أن القناة انطلقت عام 2008 كأول قناة أطفال فضائية تقدم برامج الأطفال من خلال الغناء والتمثيل الذي يعتمد على الأطفال كعنصر أساسي.

قد يهمك أيضاً :-