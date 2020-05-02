اضبط واستقبل تردد قناة اون اي ON E 2020 على نايل سات لمتابعة مسلسل الاختيار والنهاية

تردد قناة اون اي، فلقد تم تحديث التردد الخاص بقناة اون اي وفقا للتحديث الجديد لشهر مايو 2020 ومنذ بداية شهر رمضان وهي تحرص على القيام بعرض العديد من تلك المسلسلات الرمضانية الشهيرة التي استطاعت ان تنال اعجاب الكثير من المشاهدين، ولذلك بدأ الكثير من المواطنين في البحث عن التردد الخاص بالقناة حتي يتمكنوا من متابعة تلك الاحداث الدرامية الجديدة لمسلسلات رمضان بعد أن استطاعت ان تجذب إليها الكثير من المتابعين لها من كافة أنحاء العالم العربي، ولذلك سوف نتناول في مقالنا هذا التردد الخاص بقناة اون اي.

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انطلاق قناة اون اي ON E

لقد بدات تنطلق قناة اون اي بدءا من عام 2008 ومنذ ذلك الوقت وهي استطاعت التميز بعرض المزيد من تلك المسلسلات الدرامية المصرية المميزة بل وتحرص ايضا على تقديم العديد من تلك المسلسلات المصرية الشهيرة التي استطاعت ان تجذب اليها الكثير من المشاهدين ، وتحرص على تقديم كافة البرامج الخاصه بشكل مجاني دون اي اشتراكات شهرية بل وتحرص على تقديم المحتوي بجودة عالية وبتقنية عالية حتي لا يتعرض المسلسل للتشويش أو التقطيع.

المسلسلات الرمضانية على قناة اون اي

تستطيع قناة ون اي ان تحصل على حق عرض تلك المسلسلات الرمضانية البارزة التي تنال اعجاب الكثير من المشاهدين وذلك ساعد على بني قاعدة جماهيرية لها سواء من المحبين لها أو المتابعين لكافة برامجها وفي رمضان 2020 تقوم بعرض كلا من مسلسل النهاية والاختيار ومسلسل عمر ودياب ومسلسل فرصة ثانية.

تردد قناة اون اي الجديد 2020

يمكنك أن تقوم باستقبال قناة اون اي على التردد التالي:-

على القمر الصناعي نايل سات التردد هو 10864 ومعدل الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6، للتتمكن من متابعة البرامج بجودة عالية وصورة واضحة وبدون اي تشويش.

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