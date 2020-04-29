تردد قناة atv التركية الجديد الناقلة لمسلسل قيامة عثمان وزهرة الثالوث

سنقدم لكم تردد قناة atv التركية الناطقة بالعربية على الاقمار الصناعية المختلفة، حيث تبث القناة على القمر التركي وقمر استرا ولا تبث على النايل سات أو العرب سات، وتقوم القناة التركية بنقل مسلسل قيامة عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية على شاشتها، ولهذا اصبحت القناة متابعة بشكل كبير بين محبي الدراما التركية التاريخية في الوطن العربي، ويأتي ذلك بعد انتهاء مسلسل قيامة ارطغرل.

وتعد قناة atv التركية من القنوات التي اشتهرت الفترة الأخيرة بين الجمهور العربي، بعد عرضها مسلسل قيامة عثمان بدون فواصل اعلانية، لكن المشكلة الأكبر التي تواجه من يريد متابعة تلك القناة هي عدم وجودها على أي قمر عربي، فالقناة تبث على القمر التركي وقمر استرا فقط، لكن بالتأكيد يوجد العديد من القنوات التي تعرض مسلسل قيامة عثمان على النايل سات مثل قناة دعوة وقناة وطن وفور شباب واليرموك.

تردد قناة atv التركية

القمر التردد معامل الترميز / FEC تركسات 42.0°E 11628 (H) 27500 / 5/6 أسترا 19.2°E 12692 (H) 27500 / 5/6 أسترا 19.2°E 11243 (H) 27500 / 5/6

هذا هو تردد قناة atv التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان مؤسس الدولة العثمانية على شاشتها، وذلك على القمرين تركسات واسترا.