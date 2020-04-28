تردد قناة النهار دراما الجديد 2020 لمتابعة مسلسلات رمضان على القمر الصناعي نايل سات

قناة النهار دراما واحدة من قنوات الدراما في مصر، والتي تحتل مكانة كبيرة ومهمة بين القنوات المنافسة لها، وهذا بفضل تميزها وتألقها واختيارها لأقوى المسلسلات لعرضها عبر شاشتها، فدائما تسعى قناة النهار دراما لتكون هي الأفضل والأقوى في مصر، وخلال شهر رمضان 2020 تعرض قناة النهار دراما على عدد من المسلسلات القوية والتي تصدرت محركات البحث، ويزداد البحث الآن عن تردد قنا النهار دراما التي يرغب الملايين في الوطن العربي متابعة مسلسلاتها.

تردد قناة النهار دراما

انطلقت قناة النهار دراما في عام 2011، وهي تابعة لمجموعة قنوات النهار المتميزة والتي لها مكانة كبيرة ومهمة بين القنوات المنافسة لها، ويوماً بعد يوم تزداد قيمتها ومكانتها وشهرتها، وحصلت هذا العام في شهر رمضان 2020 على حقوق بث عدد من المسلسلات الرمضانية القوية ومن أبرزها، مسلسل “ليالينا” لغادة عادل ويعرض في تمام الساعة الثامنة مساءً، ومسلسل “نحب ليه تاني” للفنانة ياسمين عبد العزيز ويعرض في تمام الساعة التاسعة مساءً، ومسلسل “فرصة ثانية” للفنانة ياسمين صبري ويعرض في الساعة الثانية عشر منتصف الليل، ومسلسل “خيانة عهد” ليسرا ويعرض الساعة الحادية عشر مساءً.

ضبط تردد قناة النهار دارما الجديد 2020

للاستمتاع بكل ما تقدمه قناة النهار دراما عليكم ضبط ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات، التردد: 11487، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، وهذا للاستمتاع بكل ما تقدمه عبر شاشتها.