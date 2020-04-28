تردد قناة سما السورية الجديد Sama TV 2020 على نايل سات وعربسات

نوضح لكم أحبتنا تردد قناة سما السورية على نايل سات وعربسات، حيث تزداد عمليات البحث عن تردد قناة سما الفضائية السورية بعد تعرضها للتشويش اليوم، ولا يعرف حتى الآن أسباب التشويش، وبدورنا سنقدم لكم التردد الجديد لقناة سما السورية 2020.

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قناة سما

هي قناة فضائية سورية تبث أخبار محلية وبرامج اجتماعية سورية وفنية قامت مؤخراً بتغيير خريطتها البرامجية لشهر رمضان المبارك، حيث تقدم قائمة من أحدث انتاجات الدراما السورية، ومن بينها

مقابلة مع السيد آدم

مسلسل النحات

مسلسل الساحر

مسلسل بقعة ضوء

مسلسل فتنة زمانها

مسلسل حارس الجبل

مسلسل بوشكيني

مسلسل بروكار

ومن البرامج الخاصة برمضان على سما تي في:

على كل ضرس لون

آيات بينات

رمضان بيجمعنا

رمضان بيجمعنا أم على قلوب أقفالها

تردد قناة سما 2020 Sama TV

القمر الصناعي نايل سات التردد 11177 الاستقطاب افقي الترميز 27500 التصجيج 5/6

تتعرض قناة سما الفضائية للتشويش حاليا، علما أن لا يوجد تردد آخر للقناة وسنتابع معكم التفاصيل في حال تم الانتقال لتردد آخر.

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