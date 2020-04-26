تعرف على تردد قناة النهار على النايل سات لمتابعة كل البرامج

تعتبر قناة النهار واحدة من أهم القنوات الفضائية في مصر وفي الوطن العربي فتقدم هذه القناة محتوى متنوع وهادف فهي تجمع بين كلاً من الثقافة والترفيه، وتردد قناة النهار على النايل سات 11488 باستقطاب رأسي، إما بالنسبة لتردد قناة النهار دراما على النايل سات هو 11487 باستقطاب أفقي.

فتقدم إليكم قناة النها ر محتوى جيد دون حدوث أي تقطيع، فتسعى جاهدة لتقديم موضوعات تتناسب مع الأسرة المصرية ومع جميع أفراد الأسرة، فشبكة تلفزيون النهار تضم عدد من القنوات المتخصصة وتعد قناة النهار أولى هذه القنوات وتليها قناة النهار دراما، فتم انطلاق هذه القناة في عام 2011 ومنذ هذا الوقت وهي تعمل جاهدة لتقديم أفضل محتوى.