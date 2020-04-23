“الأقوى” تردد قناه mbc5 ضوابط استقبالات عرض مسلسلات رمضان 2020 على نايل سات Desh

تردد قناه mbc5 الان ننشره وكذلك ضوابط استقبالات عرض مسلسلات رمضان 2020 على نايل سات الآن، حيث يمكن المتابعين مشاهدة أفضل المسلسلات المصرية والعربية بدقة فائقة بالنسبة للصوت والصورة، وذلك من خلال شاشة مجموعة قنوات MBC، ومن خلال المقال التالي يمكنك التعرف علي تردد أم بي سي 5 وتردد قناة MBC دراما في رمضان 2020،عليك متابعة التالي لمعرفة الترددات، والمسلسلات التي سوف يتم عرضها علي قناة MBC!

ماذا سوف تقرأ؟

تردد قناه mbc5

يجب التوجه الفوري لإدخال القمر الصناعي: نايل سات

يجب التوجه الفوري لإدخال التردد: 11559، التردد 11958.

يجب التوجه الفوري لإدخال الإسنقطاب: عمودي.

يجب التوجه الفوري لإدخال معدل الترميز: 27500.

يجب التوجه الفوري لإدخال معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

إسم القناة في لائحة القنوات: mbc 5.

تردد قناة طيور الجنة 2020 لمشاهدة برامج رمضان علي نايل سات وعرب سات baby ضبط إشارة واستقبال

كيفية ضبط تردد قناه mbc5

اولا: ادخال التردد كامل

ثانياً: يجب التوجه الفوري لإدخال معدل الترميز وهو”27500″.

ثالثاً: يجب التوجه الفوري لإدخال القمر الصناعي: نايل سات_Nile Sat.

رابعاً: يجب التوجه الفوري لإدخال الاستقطاب وهو” رأسي V”.

خامسا: يجب التوجه الفوري لإدخال معامل تصحيح الخطأ وهو “5/6”.

يظهر اسم القناة علي الرسيفر باسم: MBC5.

كيفية ضبط القناة لعرض مسلسلات رمضان 2020 على نايل سات

عند الانتهاء من هذه الخطوات الضغط علي القائمة _Menu.

وبعدها ظهور الاختيارات علي الشاشة _Options.

وبعدها قم باختيار تثبت _Installation.

وبعدها قم باختيار تثبت يدوي _Manul Installation.

وبعدها اختيار القمر الصناعي ان كان عرب سات _Arab Sat ام نايل سات_Nile Sat من قائمة الاقمار Sat Menu.

وبعدها عليك ادخال التردد الذي تم ذكره.

وبعدها اختيار الاستقطاب ان كان رأسي V ام أفقيّ H.

وبعدها ادخال معدل الترميز وهو” 27500″.

وعند الانتهاء من كتابة الخطوات السابقة يجب التوجه الفوري للضغط علي OK من ريموت الرسيفر.

وبعدها قم بعمل Save لكي يتم الحفظ.

بعض المسلسلات التي سيتم عرضها علي قنوات MBC في رمضان 2020بدقة فائقة بالصوت والصورة وهى:-

مسلسلات رمضان 2020 على نايل سات مسلسل:الكون في كفة _هيا وبناتها _فرصة تانية _عمر ودياب _شغف _ثرياأجندة _لعبة النسيان _الاختيار.

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