استقبال تردد قناة النهار على القمر الصناعي نايل سات 2020 لمشاهدة مسلسلات رمضان

تردد قناة النهار، من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها في الوقت الحالي تردد قناة المهار التي تعرض الكثير من المسلسلات المصرية، والتي تعتبر من أهم شبكات التليفزيون المصرية، كما أنها تقدم الكثير من البرامج المختلفة سواء كانت البرامج الدينية أو برامج الطبخ لأفضل الشيفات المصريين، ويزداد البحث عن ترددها الجديد حاليا مع اقتراب شهر رمضان 2020 لمتابعة المسلسلات الرمضانية، فتابعوا معنا الآن في هذا المقال ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات.

قناة النهار الفضائية

تعتبر قناة النهار واحدة من القنوات المصرية التي تخصصت في عرض المسلسلات المصري، وكانت الانطلاقة الأولى لقناة النهار في عام 2011، ومنذ ذلك الوقت وهي صاحبة أعلى نسبة مشاهدة بين القنوات المنافسة لها، والتي تمتلك مكانة كبيرة وجمهور عريق في مصر والدول العربية، وستعرض قناة النهار خلال هذا العام مجموعة متألقة في الموسم الرمضاني وفي مقدمتها ” مسلسل شاهد عيان للفنان حسن الرداد، مسلسل سلطانة المعز للفنانة غادة عبد الرازق، مسلسل أولاد إمبابة لسعد الصغير، مسلسل جمع سالم للفنانة زينة، مسلسل حب عمري للفنان هيثم شاكر”.

ضبط تردد قناة النهار الجديد على النايل سات

للاستمتاع بكل ما تعرضه قناة النهار عبر شاشتها خلال شهر رمضان إليكم الآن تردها الجديد على القمر الصناعي نايل سات، التردد: 11488، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3\4.