تردد كراميش الذي نجد أن عملية البحث عنها ترتفع نسبتها يوم بعد يوم نظراً بأن الأمهات عرفوا قيمتها وقيمة المحتوى التي تعرضه على الشاشة يجعل الطفل سعيد ويفقد شعوره بالملل و يزداد حماس و تشوق لمشاهدة القناة طوال اليوم وخاصتاً بأن عطلة الدراسة هذا العام كانت مبكرة جداً ولكن بسبب الظروف الطارئة التي حدثت بعد إكتشاف فيروس كورونا المستجد وهذا ما جعل الأمهات تقوم بجمع قنوات كثيرة للأطفال لوضعها على الجهاز ويستمتع الأطفال بها وقت الفراغ، وسوف نتعرض سوياً من خلال هذا المقال عن كل ما يخص قناة كراميش سواء تردد أو أغاني أطفال ومميزات ومحتوى القناة الذي جعلها تتصدر في عملية البحث الأولى منذ فترة طويلة.

ماذا سوف تقرأ؟

تردد قناة كراميش 2020 لأغاني الأطفال على نايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 11316 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الأخطاء 5/6 قناة كراميش وأهم ما تعرضه من برامج و أناشيد

تهتم قناة كراميش بالمحتوى الخاص بها حتى في تلك الظروف الصعبة توضح للأطفال سبب جلوسهم في المنزل دون خروج عن طريق فيديو بسيط هادف جداً وهذا لكي يطمئن الطفل ويتمسك بالجلوس في المنزل لكي يحافظ على صحته من الفيروس، تعرض القناة برامج مسلية ومفيدة للأطفال مثل برنامج نجمك سهران وبرنامج كركبة وبرنامج في أوقات متفرقة وغيرها كثيرة لا حصر لها وجمع ما يتم عرضه مختلف عن أي قناة آخر كما تعرض أغاني لكي تعلم الأطفال التعامل مع الآخرين وأغاني لتعليم احترام الكبير وسماع كلمة الآباء والأمهات لأن الأطفال يتقبلون المعربة من الأغاني المحببة لديهم كما تعمل قناة كراميش بجودة عالي بدون توقف ومجاناً.

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