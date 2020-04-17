قناة ذكريات القناة التي إنطلاقت بناءاً على أوامر الإذاعة والتلفزيون السعودية بعد قرار فرض حظر التجوال على المواطنين وهذا لكي تخفف عنها الملل بسبب عدم الخروج من المنزل، جمعت قناة ذكريات مجموعة من البرامج والمسلسلات الشهيرة من السبعينات التي كانت وقتها صيتها مسموع جداً ولها جماهير بكثرة من داخل المملكة وخارجها من الدول العربية نظراًبأن تلك الأعمال كان هادفة و محتواها لن يتكرر مرة ثاني وصناع المسلسلات والبرامج تركوا لنا بصمة لن تنسى حتى لو مر عليها سنوات طويلة لأنها كان يقدمها كبار نجوم الدراما والتلفزيون وكانت بالفعل ناجحة من الدرجة الأولى، على الرغم من أن لن يمر على انطلاق قناة ذكريات فترة طويلة ولكن أصبحت شئ مهم ويسعى الجميع لمعرفة ترددها الجديد لضبطها على الجهاز و مشاهدتها خلال تلك الفترة العصيبة.
تردد قناة ذكريات السعودية 2020 لأقوى برامج ومسلسلات السبعينات
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|12284
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
|القمر الصناعي
|عرب سات
|التردد
|12149
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
برامج ومسلسلات السبعينات على قناة ذكريات السعودية 2020
تبث قناة ذكريات كل ما تعرضه من مسلسلات وبرامج من عدة أقمار صناعية وعلى رأسهم نايل سات وعرب سات بتقنية عالية للتحسين من جودة الصورة نظراً بأن قديمة من السبعينات، تعمل القناة طوال اليوم ليلاً و نهار بدون توقف وبدون تكلفة لأنها مجانية 100% ومن أشهر المسلسلات التي تعرضها قناة ذكريات في الوقت الحالي مسلسل عودة عصويد و مسلسل أصابع الزمن، ومن أشهر برامجها الحصن الياباني وبرنامج بنك المعلومات وبرنامج مسابقات حروف و برنامج رواد ومواهب وغيرها.
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