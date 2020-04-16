“إشارات قوية” تردد قناة طيور الجنة 2020 عربسات بيبي على نايل سات Toyor AlJanah TV

تردد قناة طيور الجنة 2020 وذلك عبر وسيط القمر الصناعي عربسات وقناة بيبي على نايل سات Toyor AlJanah TV حيث أعلنت قناة طيور الجنة إشارتها للبيانات جديدة الاستقبال علي النايل سات للعام2020ليستطيع المتابعين حول العالم العربي الحصول عليها نظرا لقضاء اطفالهم معظم الوقت عليها للاستفادة من المواد التعليمية والترفيهية ايضاً علي الشاشة.

تردد قناة طيور الجنة 2020

يبحث أطفال وأولياء أمور عديدون عن تردد القناة علي النايل سات وكيفية استقبالها ومعرفة المعلومات التي تريدون معرفتها عن القنوات الاكتر متابعة في الدول العربية، وهو ما نعرضه لكم عبر تقريرنا هذا.

اشارة سريعه تردد قناة طيور الجنة 2020 نايل سات وعرب سات baby ضبط الاستقبال

كانت أصدرت إدارة شبكة القنوات المتعلقة بقناة اسمها طيور لاعلان التردد علي النايل سات ويتح له كيفية ضبط اشارة الاجهزه للاستقبال عن طريق تردد 11315استقطاب عمودي حيث يجب ضبط فوري أيضا لمعدل ترميز وهو 27500وضبط سريع أيضا لمعامل تصحيح الخطأ وهو 4/3.

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اسم القمر 2020 الصطناعي الجديد التردد كامل الاتجاه الريسيفر معدل الترميز معامل 2020 الخطأ

نايل سات رقم 11393 عمودي -27500 -3/4 نايل سات رقم 11315 عمودي -27500 -3/4

التردد لاستقبال قناة طيورالجنة الجديدةلعام 2020عي عرب سات بدر عن طريق ادخال تردد 11632استقطاب عمودي معدل ترميز27500.

بعد اصدر قنوات طيور لقناة طيور الجنة توسعت الشبكة واصدرت قناة طيور بيبي لحديثي السن وتقديم البرامج والاغاني المختلفة تناسب الفئة العمرية.

وقناة طيور بيبي ليست مقصرة علي الاغاني فقط وانما تقديم مواد تعليمية في تعليم الارقام والحروف بالمحتوي المرئي.

اول ظهور لقناة طيور الجنة عام2008 وكانت تنتج اغاني للأطفال وتضم مواد تعليمية مبسطة لحديثي السن لتعليم اداب التعامل مع العالم والاخرين من حولهم.

تردد قناة طيور الجنة 2020 تمكنت من كسب ثقة الاكتر وكسبت قاعده جماهيرية لعشق الاطفال للاغاني وحبهم للاطفال الذين يظهروا في الكليب.

يجب الدخول على إعدادات الريسيفر، ثم التوجه إلى خانة التنصيب، لكتابة رقم التردد والتأكد من تواجد القناة ضمن قنوات التلفزيون.

قناة طيور بيبي

قناة طيور بيبي english تحت اشراف الاستاذ خالد مقداد وادارته ومقرها على الخريطة مدنية عمان بالاردن وارسالها يبث من خريطة دولة البحرين وهي قناة english موجهة للاطفال ذات السن الصغير.

وبعد نجاح طيور بيبي تم اصدر طيور بيبي التي تبث باللغة الثانية وهي english ليستطيع المتابعين باللغة الانجليزية الاستفادة من اغانيها.

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