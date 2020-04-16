نستعرض عليكم بعض التفاصيل التي تخص قناة ذكريات الجديدة التي أطلقتها الإذاعة والتلفزيون السعودي والتي أصبحت تشكل أهمية نظراً بأنها من أهم وأقوى القنوات السعودية حالياً انطلقت القناة على الساحة الفضائية بين الكثير من القنوات منذ عدة أيام فقط وهذا لتخفيف الشعور بالاكتئاب والملل الدائم عند المواطنين بالمملكة العربية السعودية بعد قرار الدولة بفرض حظر تجوال كامل لمكة والمدينة وتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي بعد زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر سريعاً من شخص لأخر وهذا ما جعل إذاعة التليفزيون تسرع في ذلك القرار وتوفر قناة ذكريات التي تعيد للشعب السعودي أهم المسلسلات والبرامج التي كانت تعرض من سنوات طويلة وكانت ترسم البسمة على الوجه وتجعلهم يشعرون بالراحة وأن الدنيا ما زالت بها خير لا ينقطع.

تردد قناة ذكريات السعودية 2020 على جميع الأقمار

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ التقنية عربسات 12149 أفقي 27500 5/6 HD عرب سات 11230 أفقي 27500 5/6 HD عرب سات 12015 أفقي 27500 5/6 HD نايل سات 12284 عمودي 27500 5/6 HD نايل سات 12149 أفقي 27500 5/6 HD ياه سات 11746 أفقي 27500 5/6 HD

قناة ذكريات السعودية 2020

كان الجميع من المواطنين ينتظرون بلهفة و بفارغ من الصبر انطلاق القناة وخاصتاً بعد أن قامت الإذاعة والتلفزيون الإعلان عن قناة جديدة يطلق عليها ذكريات والتي تقوم بعرض المسلسلات والبرامج القديم من جيل السبعينات والتي كان وقتها لها شهرة واسعة جداً وجمهور كبير ينتظرون موعدها بشكل يومي والهدف من انطلاق القناة هو يسترجع المواطن السعودي الذكريات القديم لكي يخرج من حالة الحزن بسبب الجلوس في المنزل بسبب فيروس كورونا.

أهم البرامج السعودية القديمة التي تعرض على قناة ذكريات

برنامج بنك المعلومات. برنامج المسابقات هو. برنامج مسرح التلفزيون.

أشهر المسلسلات التي تعرض على قناة ذكريات 2020

مسلسل بابا فرحان. عائلة أبو رويشد. أصابع الزمن. خليك معي. عودة عصويد.

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