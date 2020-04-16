ترددات

تردد قناة ذكريات السعودية 2020 على جميع الأقمار

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

نستعرض عليكم بعض التفاصيل التي تخص قناة ذكريات الجديدة التي  أطلقتها الإذاعة والتلفزيون السعودي والتي أصبحت تشكل أهمية نظراً بأنها من أهم وأقوى القنوات حالياً انطلقت القناة على الساحة الفضائية بين الكثير من القنوات منذ عدة أيام فقط وهذا لتخفيف الشعور بالاكتئاب والملل الدائم عند المواطنين بالمملكة العربية السعودية بعد قرار الدولة بفرض حظر  تجوال كامل لمكة والمدينة وتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي بعد زيادة أعداد الإصابة بفيروس المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر سريعاً من شخص لأخر وهذا ما جعل إذاعة التليفزيون تسرع في ذلك القرار وتوفر قناة ذكريات التي تعيد للشعب السعودي أهم المسلسلات والبرامج التي كانت تعرض من سنوات طويلة وكانت ترسم البسمة على الوجه وتجعلهم يشعرون بالراحة وأن الدنيا ما زالت بها خير لا ينقطع.

  تردد قناة ذكريات السعودية 2020 على جميع الأقمار

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ التقنية
عربسات 12149 أفقي 27500 5/6 HD
عرب سات 11230 أفقي 27500 5/6 HD
عرب سات 12015 أفقي 27500 5/6 HD
نايل سات 12284 عمودي 27500 5/6 HD
نايل سات 12149 أفقي 27500 5/6 HD
ياه سات 11746 أفقي 27500 5/6 HD

قناة ذكريات السعودية 2020

كان الجميع من المواطنين ينتظرون بلهفة و بفارغ من الصبر انطلاق القناة وخاصتاً بعد أن قامت الإذاعة والتلفزيون الإعلان عن قناة جديدة يطلق عليها ذكريات والتي تقوم بعرض المسلسلات والبرامج القديم من جيل السبعينات والتي كان وقتها لها شهرة واسعة جداً وجمهور كبير ينتظرون موعدها بشكل يومي والهدف من انطلاق القناة هو يسترجع المواطن السعودي الذكريات القديم لكي يخرج من حالة الحزن بسبب الجلوس في المنزل بسبب فيروس كورونا.

أهم البرامج السعودية القديمة  التي تعرض على قناة ذكريات

  1. برنامج بنك المعلومات.
  2. برنامج المسابقات هو.
  3. برنامج مسرح التلفزيون.

أشهر المسلسلات التي تعرض على قناة ذكريات 2020

  1. مسلسل بابا فرحان.
  2. عائلة أبو رويشد.
  3. أصابع الزمن.
  4. خليك معي.
  5. عودة عصويد.

قد يهمك أيضاً :-

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تردد قناة ذكريات السعودية 2020 على جميع الأقمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على دليل الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا