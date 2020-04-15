تردد قناة طيور الجنة Toyor Al Janah الجديد 2020 على نايلسات وعربسات (تحديث أبريل)

تردد قناة طيور الجنة و طيور بيبي، على نايل سات، وعربسات، ازداد البحث خلال الساعات الماضية على آخر تحديث لتردد قناة طيور الجنة المتخصصة ببرامج وأغاني الأطفال، وهي من أكثر القنوات الفضائية بحثاً ومتابعة بين الأطفال، حيث حققت قناة طيور الجنة نجاحاً باهراً خلال 10 سنوات الأخيرة منذ انطلاقها، ويعود النجاح المتواصل لطيور الجنة هو بث الأناشيد بلغة مفهومة للأطفال وبألحان جذابة بالإضافة إلى أنها أكثر قنوات الأطفال احتراماً للثقافة العربية والإسلامية.

تردد قناة طيور الجنة يبحث عنه الكثير بسبب اختفاء القناة من ترددها الأخير، لذلك حرصا عليكم وعلى أطفالكم نوضح لكم أخر تحديث تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عربسات،و نايل سات من أي جهاز استقبال تمتلكونه.

قناة طيور الجنة Toyor Al Janah

هي أول قناة عربية تخصصت ببث الأناشيد للأطفال على مدار الساعة، وتطورت مع السنوات حيث أصبحت تقدم عدة برامج مثل الرسام الصغير، وشموس لا تغيب، وبرامج في المسابقات، وبرامج المقابلات مع نجوم طيور الجنة وبرنامج جنى مقداد والكثير من الأغاني والأناشيد التي أنتجها صاحب قنوات طيور الجنة خالد مقداد.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات 2020

القمر الصناعي نايل سات التردد 11315 اتجاه القناة عمودي معدل الترميز للقناة 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة طيور الجنة على عربسات 2020

القمر الصناعي نايل سات التردد 11393 اتجاه القناة عمودي معدل الترميز للقناة 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

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