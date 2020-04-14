تردد قناة طيور الجنة Toyor Al Janah 2020 على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات

تردد قناة طيور الجنة Toyor Al Janah 2020، حيث نقدم لكم أطفالنا في كل مكان تردد قناة طيور الجنة الجديد علي النايل سات وعرب سات حيث تعد قناة طيور الجنية من أشهر القنوات العربية التي تهتم بما يخص الأطفال من محتوى تريفهى وتعليمى مميز يناسب الأعمار الصغيرة وينمى مواهبهم، وأصبحت قناة طيرو الجنة من أنجح القنوات التي تقدم محتوي مخصص للاطفال علي مدار اليوم وتعمل بدون فواصل إعلانية كبيرة لذلك يعشقها الجميع بسبب هذا ومنذ ظهور قناة طيور الجنة على القمر المصرى نايل سات وقامت بحجز مكان فى المقدمة ضمن أكثر القنوات مشاهدة وضمن أصبحت ضمن القنوات الأكبر في الوطن العربي التي يتابعها الأطفال في كافة انحاء الوطن العربي.

قناة طيور الجنة

وقناة طيور الجنية هي قناة اردنية تابعة لرجل الأعمال الأردنى المعروف خالد مقداد وإنطلقة القناة في البث في الخامس والعشرون من شهر يناير عام 2008 والمقر الحالى للقناة فى دولة البحرين، وتقدم القناة العديد من من العروض القوية من أجل جذب إنبها الأطفال طوال اليوم علي القناة ورفع نسب المشاهدة وتقدم العديد من البرامج أبرزها ” ”رياضة في رياضة وبرنامج كنز وفقرة أغانى عن المهن وفقرة عن الفوازير “فزورة مع الأمورة” وبرنامج ألو طوط ونشرة أخبار الدار وشموس لا تغيب و”جنغل ” و”خطاوى السيلاوى” و”ست البيت الصغيرة” والعديد من الأعمال الأخري ولكن نحن نقدم لكم البرامج الهامة التي يتابعها الأطفال في الوطن العرب .

اهم برامج قناة طيور الجنة

ويتواجد العديد من مقدمي البرامج وأهم النجم الذي بات معروف لدي الاطفال حاليا عمر الصعيدى وبراء العويد وإبراهيم السيلاوى وبلال الكبيسى والوليد مقداد والمعتصم بالله مقداد وديمة بشار ومحمد بشار ولين الصعيدى وجنى مقداد ومايا الصعيدى وطيف الزهرانى وأمينة كرم وشهاب الشعرانى والعديد من النجوم الاخرين ولكن نقدم لكم الفئة التي تقد العديد من الاعمال التي حظت بمتابعة ونسب مشاهدات عالية علي قناة طيور الجنة خلال فترة عرض الأعمال الخاصة بهم.

وتريد العديد من الأمهات في الوطن العربي ان تقوم بظط التردد الجديد الخاص بقناة طيور الجنة علي النايل سات وعرب سات بعد ان تم الإعلان عن التردد الجديد خلال الأيام الماضية من أجل متابعة البرامج والأغاني والفوازير علي قناة طيرو الجنة والعديد من البرامج الكرتونية التي يتم إنشائها علي القناة وجدير ان إدارة القناة جميعها تابعة لعائلة صاحب القناة رجل الأعمال الأردنى المعروف خالد مقداد، واكثر العاملين بها هم أولادة ويقدمو العديد من البرامج بجانب العديد الشباب الأخرين .

تردد قناة طيور الجنة 2020 على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11315.

معامل الاستقطاب: 27500.

تردد قناة طيور الجنة 2020 على العرب سات

القمر الصناعي المداري العرب سات.

التردد : 11310.

معامل الاستقطاب : 3000.

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