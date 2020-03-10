تردد قناة السودان 2020 الجديد بتقنية HD عالية الدقة Frequency Channel Sudan TV لمتابعة أخبار السودان الآن

ننشر تردد قناة السودان 2020 على الأقمار الصناعية نايل سات و عرب سات و هوت بيرد لمتابعة البرامج التي تقدمها القناة السودانية في الوقت الحالي، حيث تعد قناة السودان من أهم القنوات التليفزيونية بدولة السودان، فهي تحتل مكانة كبيرة لدى المشاهدين والمتابعين لأخر أخبار السودان، ونظراً للظروف التي تمر بها البلاد، فقد ازدادت عمليات البحث عن تردد القناة السودانية لمتابعة أخر الأخبار والمستجدات في الشارع السوداني، لذلك قمنا بتوفير ترددات قناة السودان على ثلاث أقمار صناعية مختلفة، حيث يمكنكم ضبط الهوائي أو اللاقط “الدش” على القمر الصناعي المطلوب ثم إدخال وضبط تردد القناة السودانية الرسمي المرفق عبر موقعنا موقع عرب نيوز.

تردد قناة السودان 2020

بدأت قناة السودان بثها التجريبي لأول مرة في نهاية عام 1962م بثلاث مدن كبرى بدولة السودان وهم (الخرطوم، أم درمان، الخرطوم بحري)، فهي تتبع التليفزيون الرسمي الحكومي وانطلق البث التجريبي الأول من استوديو الإذاعة بمدينة أم درمان بواسطة جهاز ذات قوة محدودة، وفي العام التي تم الانتقال لمبنى فندق المسرح القومي بذات المدينة من أجل بث القناة لمحتواها بصورة دائمة بعد انتهاء الفترة التجريبية، حيث تم افتتاح التليفزيون السوداني بصورة رسمية في نوفمبر 1963، وقد تم إنشاء محطة الأقمار الصناعية في الثالث من شهر يونيو 1995، ثم تمت إضافة محطة أخرى في العام التالي.

وتقوم قناة السودان بعرض العديد من البرامج المختلفة والمتنوعة التي تحظى على إعجاب المشاهدين والمتابعين للقناة، وقد تميزت هذه البرامج بنقل الكثير من الجوانب الحياتية التي يحتاج إليها كل فرد، من هذه الجوانب الهامة (الجانب الثقافي، الاجتماعي)، كما تقوم بنقل كافة الأخبار المحلية والعالمية وأخر المستجدات التي تحظى باهتمام الجميع سواء من داخل السودان أو من خارجها، أما عن تردد قناة السودان 2020 على الأقمار الصناعية التالية (نايل سات، عربسات، هوت بيرد) فيمكنكم الحصول عليهم من خلال الجدول التالي:

م القمر التردد القطبية الترميز التصحيح 1 عربسات 10810 أفقي H 27500 3/4 2 عرب سات 12523 عمودي V 27500 3/4 3 نايل سات 10795 عمودي V 27500 5/6 4 هوت بيرد 12654 أفقي H 27500 5/6

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تعتبر شبكة تليفزيون السوداني هي عبارة عن قناة فضائية تابعة للحكومة السودانية “رسمياً”، ويتم عرض محتواها باللغة العربية، ومن خلال الجدول المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز، يمكنكم الآن ضبط تردد قناة السودان 2020 الجديد Frequency Channel Sudan TV مباشرةً على الأقمار الصناعية الآتي ذكرها بالموضوع والمرفقة بالجدول، وذلك لمتابعة الأحداث الجارية بالدولة على مدار الساعة، كما يمكنكم مشاهدة قناة السودان بث مباشر على شبكة الإنترنت من خلال موقع المهد (elahmad.com) الإلكتروني.