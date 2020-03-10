List تردد قنوات الأفلام الأجنبي على نايل سات “مارس” 2020 بدون تشفير.. تعرف عليهم

تردد قنوات الأفلام الأجنبي على نايل السات، يزداد البحث عنها في الاجازه الصيفيه قبل الدخول ف العام الدراسي الجديد عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، على تردد قنوات أفلام أجنبي حديثة 2020 عبر القمر الصناعي النايل سات، وأحدث ترددات قنوات الأفلام الأجنبى 2020 حديثة بدون تشفير، وحرصًا منا على تقديم كل ما يهم القارئ، نعرض لعشاق ومحبي متابعة الأفلام تردد جميع قنوات الأفلام الأجنبية عبر القمر الصناعي النايل سات، والتي تتميز بعرض جميع الأفلام الأجنبية منها الحصري والجديد والقديم، وفيما يلي عرض لأقوي ترددات قنوات أفلام أجنبي حديثة 2020.

تردد قنوات الأفلام الأجنبي على النايل سات

نعرض لكم من خلال السطور القادمة تردد قنوات الأفلام الأجنبي على النايل سات بالتفاصيل.

تردد قناة 2020 mbc 2 عبر القمر الصناعي النايل سات

يمكنكم مشاهدة العديد من الأفلام الأجنبية المميزة عبر قناة ام بي سي تو من خلال القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي:

قمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11938 – 11470 27500 رأسي 5/6

تردد قناة Dubai One 2020 دبي 1 على النايل سات

تعد قناة دبي وان من أبرز القنوات العربية المتخصصة في عرض الأعمال الفنية الأجنبية المتنوعة، ولذلك أصبحت من أشهر القنوات العربية وفيما يلي ترددها عبر نايل سات:

تردد قناة دبي وان.

تردد/11785

معدل الترميز/.27500

تردد قناة نجوم هوليود على القمر الصناعي نايل سات

تعتبر قناة نجوم هوليود من أهم القنوات المتخصصة في عرض افلام هوليود وبوليود، وتعود ملكيتها لمجموعة ماجستيك الفضائية المصرية، حيث تميزت بعرض محتوى متنوع التصنيف مابين الأكشن والرعب والكوميدي والرومانسي، وفيما يلي عرض لترددها :

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح نايل سات 12562 27500 رأسي 3/4

تردد قناة MBC Bollywoo على النايل سات

قناة MBC Bollywood من أشهر القنوات الفضائية التي تعرض الأفلام الهندية الرائعة المدبلجة إلى العربية، يحرص عدد كبير من عشاق الأفلام الأجنبية في الوطن العربي على مشاهدتها، ويمكن متابعتها من خلال القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي:

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القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح نايل سات 11938 27500 رأسي 3/4

تردد قناة بي فور يو أفلام عبر النايل سات

قناة بي فور يو أفلام عبر النايل سات، أهم القنوات التي تعرض الأفلام الأجنبية عبر نايل سات، خيث تخصصت في عرض الأفلام الأكشن والرومانسي والرعب والعديد من الأفلام الأجنبية المتميزة التي تناسب مختلف أفراد الأسرة العربية.

القمر التردد معدل الترميز معدل التصحيح الاستقطاب النايل سات 11938 27500 5/6 عمودي

أحدث ترددات قنوات أفلام أجنبي 2020

نعرض لكم فيما يلي أحدث ترددات قنوات أفلام أجنبي 2019 التي انطلقت على الأقمار الصناعية واشتهرت بين القنوات الفضائية بعرضها العديد من الأفلام الأجنبية وهي:

قناة سبايدر مان أكشن

تردد 12604 – أفقى. معامل ترميز 27500 قناة Hollywood Horror

تردد 12562 – راسي. معامل ترميز 27500 قناة Imagine Movies

تردد 12360 – راسي. معامل ترميز 27500 قناة KTV CH2

تردد 11678 – افقي. معامل ترميز 27500 قناة LTV

تردد 102727 – افقي. معامل ترميز 27500 قناة kana

تردد 12226 – افقي. معامل ترميز 27500 تردد قناة Time Movies

تردد 11137 (h) معامل ترميز 27500 قناة شاروخان فيلم

تردد 10873 راسي معامل ترميز 27500 قناة إيران فيلم

تردد 11641 – أفقى معامل ترميز 27500 قناة طلقة هندى

تردد 11603 – أفقى معامل ترميز 27500 قناة فاميلي هندي

تردد 12562 راسي معامل ترميز 27500 تردد قناة D movies علي النايل سات

تردد 12604 افقي معامل ترميز 27500 تردد قناة كانا KANA TV على نايل سات 2019

التردد الأول 12226 – أفقى أو H – معامل ترميز 27500التردد الثانى 11513 – عمودى أو رأسى أو V – معامل ترميز 27500 تردد قناة ال تى ڤى | LTV

تردد 10727 – أفقى أو H – معامل ترميز 27500 تردد قناة إماجين موڤيز | Imagine Movies

تردد 12360 – عمودى أو رأسى أو V – معامل ترميز 27500 تردد قناة بى فور يو بلس | B4U Plus

تردد 12226 – أفقى أو H – معامل ترميز 27500 تردد قناة الكويتية الثانية | KTV CH2