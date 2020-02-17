استقبل.. تردد قناة مصر للقرآن الكريم

تردد قناة مصر قرآن كريم تشهد عمليات بحث مكثفة خلال الأيام المقبلة بعد الإعلان عن البث التجريبي للقناة. ويمكن استقبال أول قناة للقرآن الكريم بأصوات مصرية على النايل سات على التردد المرفق أسفل المقال. بعد أن صرح المتحدث الرسمي باسم المتحدة للخدمات الإعلامية عن إطلاق البث التجريبي لقناة مصر قرآن كريم خلال أيام.

ويمكن استقبال تردد قناة مصر للقرآن الكريم الجديدة على النايل سات. ويمكن الاستماع إلى تلاوات نادرة لمشايخ مصر العظماء، مثل، الشيخ عبدالباسط، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ محمود على البنا، الشيخ محمد رفعت.

المتحدة للخدمات الإعلامية

أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية مؤخرا عن أنها تنوي إطلاق مجموعة قنوات جديدة. إذ أعلنت أواخر العام الماضي 2019 إطلاق قنوات أون تايم سبورت. على أن يتم ضم قنوات أون سبورت، تايم سبورت إلى باقة قنوات أون تايم سبورت. وحققت قناة أون سبورت نجاحا كبيرا منذ إطلاقها عام 2016، كما حققت قناة تايم سبورت نجاحا كبيرا خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

قناة مصر قرآن كريم

أعلن تامر مرسي رئيس مجلس شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن حرص المجموعة على إطلاق مجموعة قنوات جديدة بداية 2020، بهدف تقديم محتوى متميز يليق بالمشاهد. فيما صرح حسام صالح المتحدث الرسمي باسم المجموعة بمناسبة بدء بث قناة مصر قرآن كريم، عرض القناة لأفضل تلاوات القرآن الكريم للأصوات المصرية التي تربى على أيديها أجيال كاملة.