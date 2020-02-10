إحداثيات ضبط تردد قناة الجديد Aljadeed اللبنانية الصحيح “يناير 2020” وتحولها للبث على العرب سات

نتابع معكم تردد قناة الجديد اللبنانية الصحيح AljadeedOnline بعد توقف العديد من القنوات اللبنانية من بث إشارة تردداتها علي القمر المصري نايل سات وجدنا تعاظم في عمليات البحث عن تردد قناه الجديد اللبنانية وكذلك قناه ام تي في أما عن قناه الجديد اللبنانية والتي تم انطلاق البث التجريبي الأول لها عام 1992 تحت اسم قناه نيو تي في حيث استمرت خمس سنوات إلى أن تم إغلاق قناه الجديد عام 1997، وتعتبر قناه الجديد اللبنانية من اشهر القنوات اللبنانية التي تقدم محتوى أخبازي يتسم بالطابع السياسي هذا بجانب ما تقدمه من برامج متنوعه ومع خروج النظام السوري من لبنان.

هذا وقد تم إعادة بث القناه الأشهر لبنانيا وعربيا من جديد، وفي العام 2007 تم تغيير اسم القناه من “نيو تي في” إلى قناه الجديد اللبنانية وتعتبر قناه الجديد اللبنانية من القنوات ذات الاستقلالية حيث لا تندرج قناه الجديد اللبنانية إلى فصيل سياسي معين، ورغم ذلك تعرضت القناه لهجوم على مقرها ببيروت وذلك بعدما باتت وثائق للفساد الاقتصادي والسياسي ضد بعض الشخصيات السياسية والاقتصادية اللبنانية واعقب ذلك رفع الدعاوي القضائية ضد القناه والعاملين بها ومنهم غادة عيد و كرمي الخياط وداليا احمد.

تردد قناة الجديد اللبنانية الصحيح وتحولها للبث على العرب سات

كما تجدر الإشارة إلى أن قناه الجديد اللبنانية من القنوات المفتوحة الغير مشفره والتي تبث محتواها الإعلامي مجانا حيث لا يلزم الاشتراك لمشاهده القناه كما تتميز قناه الجديد بالبث المتواصل لما تقدمه من محتوى إعلامي متميز وذلك طوال اليوم وعلى مدار 24 ساعه بدون توقف أو انقطاع ومن خلال هذا التقرير سنستعرض تردد قناه الجديد اللبنانية على القمر عربسات بدر حيث أن تردد القناه على النايل سات متوقف حاليا حسب ما صرحت به إدارة القناه، وللتعرف على المزيد من أخبار قناة الجديد اللبنانية يمكن زيارة صفحات القناة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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التردد الجديد لقناة Aljadeed اللبنانية

تردد قناة الجديد اللبنانية على بدر “عرب سات”

تردد: 11977.

الاستقطاب: V

معامل الترميز: 27500

نايل سات “متوقف حالياً”

نقل بث قناة الجديد من نايل سات إلى عرب سات

معلومات تردد قناة الجديد اللبنانية

تصنيف قناة الجديد اللبنانية إخبارية ومنوعات مدير قناة الجديد تحسين خياط دولة القناة لبنان لغة القناة عربية المقر الرسمي لقناة الجديد بيروت الموقع الرسمي لقناة الجديد http://www.aljadeed.tv القمر التي تبث من خلاله القناة بدر “عرب سات” تردد: 11977.

الاستقطاب: V

معامل الترميز: 27500 نايل سات “متوقف حالياً”

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ومن الجدير بالذكر أن قناه الجديد اللبنانية يتابع صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ما يناهز 4 مليون متابع سواء لبنانيا أو عربيا، هذا وصاحب توقف إشارة تردد قناه الجديد على القمر نايل سات غضب كبير من متابعي ومشاهده القناه واسعه الانتشار في الأوساط العربية،