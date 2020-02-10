هنا || التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة وتابع مباراة الهلال السعودي ضد شاهر خودرو الإيراني بدوري أبطال أسيا

أعرف تردد قناة بي أن سبورت الإخبارية الجديد 2020، تنقل قنوات بي إن اليوم الجولة الأولى من دوري أبطال أسيا فيلعب الهلال السعودي ضد شاهر خودرو الإيراني من ملعب زعبيل بالإمارات ويلعب باختاكور أوزباكستان ضد شباب الأهلي دبي من ملعب باختاكور المركزي وتابع باقي المباريات داخل الجدول في الأسفل.

تردد بي إن سبورت الإخبارية الفرق المتأهلة إلي دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا هي، ” الأهلي ، الزمالك، الترجي، النجم، الوداد، الرجاء، صن داونز، مازيمبي” وجميع هذه الفرق الكبيرة سبق لها الحصول على اللقب من قبل.

أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة ملعب المباراة الهلال / شاهر خودرو 16.40 بتوقيت القاهرة،17.40 بتوقيت المملكة قناة الكأس 7 ،بي إن HD 1 دوري أبطال أسيا استاد زعبيل باختاكور /شباب الأهلي دبي 13.00 بتوقيت القاهرة،14.00 بتوقيت المملكة ،15.00 بتوقيت دبي بي إن HD 1 دوري أبطال أسيا ملعب باختاكور المركزي الوحدة الإماراتي/ الأهلي السعودي 17.35 بتوقيت القاهرة،18.35 بتوقيت المملكة ،19.35 بتوقيت دبي بي إن HD 2 دوري أبطال أسيا استاد آل نهيان بنادي الوحدة الشرطة العراقي/ أستقلال طهران 16.30 بتوقيت القاهرة،17.30 بتوقيت السعودية بي إن HD 2 دوري أبطال أسيا فرانسو حريري

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها