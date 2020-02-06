تردد قناة اليرموك لمتابعة أحداث الحلقة 9 من قيامة عثمان اليوم

تردد قناة اليرموك، بحث مكثف الان عن تردد قناة اليرموك العارضة للحلقة 9 من أحداث المسلسل التركي الأكثر شهرة قيامة عثمان الذي يتابعه الملايين من عشاق المسلسلات التركية في العالم كله، وحصل مسلسل قيامة عثمان على إعجاب الملايين واصبح هو الافضل والأكثر متابعة الأن، ونتابع معكم الأن تردد قناة اليرموك الفضائية 2020 خلال السطور التالية.

تردد قناة اليرموك الفضائية 2020

قناة اليرموك قناة عربية أردنية لها تاريخ طويل وعريق منذ أن انطلقت على القمر الصناعي نايل سات في عام 2012، فهي قناة متنوعة تقدم البرامج الإخبارية والترفيهية والمسلسلات العربية والتركية، وكان من حسن حظ قناة اليرموك أن حصلت على حقوق بث أضخم مسلسل وأنجح مسلسل وهو قيامة عثمان الذي أثبت نجاحه في العالم كله وله شهرة كبيرة جدا ويتابعه الملايين بالعالم كله.

ضبط تردد قناة اليرموك لمتابعة الحلقة 9 من قيامة عثمان

بعد أن حصلت قناة اليرموك على حقوق بث حلقات قيامة عثمان، تقوم بعرض لحلقاته أسبوعيا يوم الخميس في تمام الثامنة بتوقيت مصر التاسعة بتوقيت السعودية، واليوم الخميس 6 فبراير 2020 ستعرض الحلقة 9 في المواعيد التي ذكرناها عليكم.