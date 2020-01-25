تردد قناة روتانا سينما الجديد على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية 2020

نرصد لكم تردد قناة روتانا سينما الجديد على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية الأخري 2020، وهي أحدي القنوات السعودية التابعة لشبكة قنوات روتانا الفضائية، والتي تقوم بعرض وتقديم باقة من أفضل الأفلام العربية والخليجية الجديدة والحصرية.

وهي قناة مجانية تقوم ببث محتواها على مدار ساعات اليوم دون توقف أو انقطاع أو تشفير، وتتميز بمحتواها المتنوع والحصري وبجودة وكفاءة صورتها ونقاء صوتها.

وكانت القناة قد انطلقت عام 2004 وتمكنت من تحقيق نجاح باهر والوصول إلى جميع البيوت المصرية والعربية وامتلاك قاعدة جماهيرة كبيرة منذ انطلاقها وحتى وقتنا هذا.