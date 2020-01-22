تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2020 الإماراتية استمتع الآن بمشاهدة برنامج سمكة التونة العنيدة ومسجون في الغربة

نتابع معكم كافة الأخبار والتفاصيل الهامة حول تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك العربية لمتابعة أفضل الأفلام الوثائقية الأجنبية المدبلجة للغة العربية الفصحى لنقل كل ما وصل إليه العلم الحديث إلي الوطن العربي في كافة بلاده، ويبحث العديد من المشاهدون والمتابعون عن تردد قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي العربية الإماراتية، وهذا لما تقدمه القناة من محتوي فريد ومميز جدا للمتابعين، ويتم استقبال تردد Nat Geo Abu Dhabi hd عبر العديد من الأقمار الصناعية وسنوافيكم بتردد القناة عبر قمر نايل سات وعرب سات بدر، تابعونا علي موقعنا عرب نيوز للمزيد من ترددات نايل سات وعرب سات وهيلاس سات وغيرهم الكثير.

استطاعت قناة ناشونال جيوجرافيك ابو ظبي الحصول علي العديد من المشاهدين والمتابعين في فترة وجيزة، وهذا بسبب البرامج الهامة والمميزة التي تسعي القناة لتقديمها علي الشاشات، بل وقامت القناة بافتتاح قناة جديدة مميزة للأطفال وهي قناة nat geo kids التي يتم فيها مناقشة العديد من الافكار والمبادئ العلمية بشكل مبسط حتي يستوعبه الاطفال، وهذا بالإضافة إلي برامج انقاذ الحيوانات وغيرها من المحتويات التي توسع مدارك الاطفال.

Nat Geo Abu Dhabi hd

تقوم قناة Nat Geo Abu Dhabi hd العربية الإماراتية ببث العديد من الافلام الوثائقية وسلاسل البرامج المشوقة للمتابعين، مثل برنامج مسجون في الغربة الذي يناقش قضايا من حكم عليهم بالسجن في بلدان غير بلدانهم الأم، كما يوجد برنامج تحقيقات الكوارث الجوية الذي يدور حول أهم الكوارث الخاصة بالطائرات الخاصة وخطوط الطيران الدولية ليتم كشف سر السبب وراء الحادث، كما يتم تقديم برنامج علم البسطاء علي شاشات القناة، والذي يهتم بالفيزياء وعلم الحركة بشكل خاص، ويناقش سبب فشل العديد من الأشخاص في القيام بحركات معينة مثل الوثب العالي والتزحلق علي الجليد باحترافية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2020