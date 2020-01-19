تردد قناة ميوزك الرماس الجديد على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة ميوزك الرماس الجديد على القمر الصناعي النايل سات، والتي تعتبر أحدي قنوات الأغاني العراقية التي تقوم ببث وتقديم باقة من أفضل الأغاني الخليجية والعراقية على مدار ساعات اليوم بشكل مجاني دون تشفير أو انقطاع.

وتحرص القناة على تقديم كل جديد في عالم الغناء العربي، ويتنوع محتواها بين البرامج الغنائية والفيديو كليب والجلسات الغنائية، بالإضافة إلى رصد وتقديم أحدث أخبار الفنانين في الوطن العربي.

وكانت القناة قد قامت بطرح تطبيق خاص بها يمكن استخدامه على الهواتف المحمولة، والذي تتيح من خلاله متابعة ما تقوم بتقديمه على شاشتها الفضائية في أي وقت ومن أي مكان، ومن خلال ذلك التطبيق تقوم القناة بتقديم بث مباشر لها عبر الهاتف المحمول.