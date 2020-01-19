تردد قناة كيدزانيا كرتون الجديد على النايل سات 2020

نقدم لكم تردد قناة كيدزانيا كرتون الجديد على القمر الصناعي النايل سات، والتي تعتبر أحدي قنوات الأطفال الشهيرة والمفضلة لدي الكثير من الكبار والصغار، نظرا لما تقوم بتقديمه من خلال شاشتها من مسلسلات وأفلام كارتون، والتي تمكنت من خلالها الاستحواذ على نسب مشاهدة عالية جدا خلال الفترة الأخيرة.

وتحرص القناة على تقديم محتوي هادف ومميز للصغار من مسلسلات كرتون وأفلام ديزني، بالإضافة إلى أفلام الأنيميشن التي تناسب جميع الفئات والمراحل العمرية.

وهي قناة مجانية تبث على مدار ساعات اليوم دون انقطاع أو توقف أو تشفير، كما تحرص على تقديم العديد من البرامج التعليمية التي تمد الطفل بالمعلومات بشكل سهل وبسيط.