تردد قناة اليرموك الجديد ٢٠٢٠| استقبل الإشارة الجديدة ل تردد قناة Yarmouk بتقنية mpeg4

تردد قناة اليرموك الجديد ٢٠٢٠، متابعة منا لكل ما هو جديد في عالم الفضائيات نرصد لحضراتكم تردد قناة اليرموك الجديد بتقنية mpeg4، حيث أعلنت إدارة القناة على أن بث قناة Yarmouk تم تحويله إلى تقنية ال mpeg4 وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2019، وهو الأمر الذي يستلزم معه توفير جهاز استقبال بتقنية HD والعمل على إعادة استقبال إشارة تردد قناة اليرموك الجديد، من خلال موقعنا عرب فور نيوز سوف نقدم لكم تردد قناة اليرموك الجديد بتقنية mpeg4 على القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة اليرموك

تأسست قناة اليرموك في عام 2012، وهي قناة فضائية أردنية، تبث محتواها عبر القمر الصناعي النايل سات، قناة اليرموك هي قناة إخبارية متنوعة، يتم بث محتواها على مدار اليوم 24 ساعة وهي مجانية بدون اشتراك، جذبت قناة اليرموك قطاع كبير من المتابعين والمشاهدين وخاصة متابعي المسلسلات التاريخية والتي يترأس قمتها مسلسل قيامة ارطغرل،حيث تم بث وعرض حلقات مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس والأخير عبر تردد قناة اليرموك 2020 بجودة الاتش دي، واستمراراً لنجاحها تعرض خلال تلك الفترة مسلسل قيامة عثمان الموسم الأول وهو المسلسل المكمل للأحداث التاريخية لبناء الدولة العثمانية ولاستقبال تردد قناة اليرموك الجديد hd لابد من امتلاك جهاز استقبال يعمل بتقنية الhd.

تردد قناة اليرموك

تم إطلاق أول بث لها عام 2012 أي منذ حوالي 6 سنوات، وفي خلال هذه الفترة القصيرة استطاعت قناة اليرموك أن تكون متميزة في محتواها التي تبثه عبر تردد قناة Alyarmuok عبر النايل سات، فهي تقوم بتغطية بكافة الأحداث المتنوعة “إخبارية، برامج ترفيهية، ثقافية، أفلام، مسلسلات”،وخاصة مع انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من مسلسل ارطغرل.

تردد قناة اليرموك 2019 أصبح من أهم وأكثر وأبرز الترددات بحثاً حول محركات البحث على الشبكة العنكبوتية “الإنترنت” لاسيما بعد أن صرحت إدارة القناة عن حصولها على حق عرض وبث حلقات الموسم الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل وهو المسلسل الذي حاز على إعجاب الملايين من شرق وغرب المنطقة العربية بالكامل.

والجدير بالذكر، أن قناة اليرموك تبث محتواها على مدار اليوم 24 ساعة، فضلاً عن أنها تسعى دائما إلى تلبية رغبات جميع الفئات العمرية وذلك إرضاءً لجميع أفراد الأسر العربية، ويمكن لجميع متابعين قناة Yarmouk TV الاستمتاع بمحتواها المميز والفريد طول اليوم على مدار 24 ساعة حيث يتم بث المحتوى عبر القمر الصناعي النايل سات مجانياً دون اشتراك أو تشفير.

قناة اليرموك Alyaromuk TV

قناة شاملة ومتنوعة، بجانب كونها قناة إخبارية إلا أنها تقدم عدد من البرامج والمسلسلات العربية والمدبلجة ويأتي من أبرز تلك المسلسلات مسلسل قيامة ارطغرل، وقد حصلت قناة اليرموك على حق بث وعرض حلقات الجزء الخامس من مسلسل ارطغرل، واستكمالاً عرض حلقات مسلسل المؤسس عثمان.

قناة اليرموك هي قناة فضائية أردنية المنشأ، وقد تم إنشائها عام 2012 م، وتملك القناة شعارًا خاص بها “الفكرة لا تموت”، وهي قناة إخبارية متنوعة.

تهتم قناة اليرموك بكل أفراد الأسرة العربية، وخاصة المرأة حيث تقدم لها العديد من البرامج التي تهتم بقضايا المرأة وكذلك الظواهر المجتمعية الهامة والخطيرة والتي تهدد المرأة، فضلاً عن أن تلك البرامج يتم استضافة نخبة من العلماء والدكاترة والخبراء في جميع المجالات، حيث من خلالهم يتم تقديم الحلول الجذرية للتصدي لها.

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قناة اليرموك تتنوع في محتواها بين “التثقيف، المتعة، الترفية”، وتقدم العديد من البرامج المتنوعة والمسلسلات العربية والتركية المدبلجة ومن أهم المسلسلات التركية التي حظيت قناة اليرموك بعرض أحداثها، مسلسل قيامة عثمان الموسم الأول



برامج قناة اليرموك الفضائية

قناة اليرموك الفضائية تضم باقة من أفضل البرامج المتنوعة سواء كانت برامج “إخبارية، حوارية، اجتماعية، دينية، رياضية، وثائقية”.

ومن أهم وأبرز تلك البرامج:

برنامج الأوائل

برنامج بلدي

برنامج بيتكم عامر

برنامج أرض الصوان

برنامج استوديو اليرموك

برنامج نافذة على فلسطين

برنامج دين ودنيا

مسلسلات قناة اليرموك الفضائية Al yarmouk

قدمت قناة اليرموك الفضائية الأردنية مجموعة من أفضل وأروع المسلسلات العربية والتركية المدبلجة للعربية عبر شاشاتها، ومن أهم وأبرز تلك المسلسلات:

مسلسل حارة محتارة.

مسلسل الفدائي.

مسلسل محمد الفاتح.

مسلسل السلطان عبد الحميد الجزء الثاني.

مسلسل قيامة ارطغرل.

تردد قناة اليرموك 2019

من خلال الجدول التالي، يمكنكم متابعينا الكرام من استقبال تردد قناة اليرموك عبر القمر الصناعي النايل سات، والاستمتاع بمشاهد أحداث قيامة عثمان الجزء الأول.

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز استقطاب معامل تصحيح الخطأ اليرموك النايل سات 11678 27500 عمودي 3/4

يرجى التأكد من كتابة تردد قناة اليرموك بشكل صحيح، مع اختيار القمر المستقبل وكتابة كل من معدل الترميز ومعامل التصحيح ومعامل الاستقطاب بشكل سليم حتى يتم استقبال إشارة تردد قناة اليرموك الجديد.

قناة اليرموك الجديد

يمكنكم أعزاءنا المتابعين استقبال تردد قناة اليرموك2020 لمتابعة وبتقنية mpeg4 كما نوهنا أعلاه أنه يجب أن يتوفر جهاز استقبال يعمل بتقنية الأتش دي لنجاح استقبال تردد قناة اليرموك الجديد 2020 بتقنية mpeg4.

نسعد دائما بتلقي تعليقاتكم واستفساراتكم في حال وجود أي صعوبة أثناء استقبال تردد قناة اليرموك 2020.