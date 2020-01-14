“احداثيات” تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2020 AD SportsTV HD| الناقلة للمباريات الكبرى عبر إحداثيات الأقمار نايل سات – عرب سات – ياه سات – هوت بيرد

نعرض عليكم تردد أبو ظبي الرياضية، الناقلة للعديد من المباريات والبطولات العالمية، والأسيوية، والتي تبث من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وياه سات وهوت بيرد، بجودة عالية، دون تقطيع، بخاصية اتش دي واس دي، وتقوم ببث المباريات الدولية، والبطولات الأسيوية، والعديد من البطولات العالمية، وتقوم الليلة ببث مباشر، وبشكل مجاني، وسنعرض عليكم التردد الحالي للقناة لتتمكنوا من متابعة مباراة الليلة، كما نعرض عليكم موعد المباراة.
تردد أبو ظبي الرياضية AD SportsTV HD
قناة ابو ظبي الرياضية، ضمن باقة قنوات أبو ظبي، والتي تبث من القمر الصناعي نايل سات، بدون تقطيع، بجودة عالية، وقد استحوذت على جماهيرية متصاعدة على مدى تاريخها، وذلك لمحتواها الشامل المتنوع وبرامجها المتميزة، وكذلك الجودة العالية للبث الفضائي للقناة، بخاصية اتش دي وال اس دي، الفائقة الوضوح بدون تقطيع:
تردد قنوات ابو ظبي الرياضية بخاصية اتش دي
|التردد
|معدل الترميز
|اسم القناة
|الاستقطاب
|12467
|27500
|AD HD 1
|أفقي H
|12467
|27500
|AD HD 2
|أفقي H
تردد أبو ظبي الرياضية بخاصية اس دي
|القناة
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|AD SD 1
|12223
|27500
|أفقي H
|AD SD 2
|12230
|27500
|أفقي H
تردد قناة أبوظبي HD
|القمر الاصطناعي
|التردد
|معامل تصحيح الخطأ
|معدل الترميز
|تضمين التردد
|المنطقة
|Eutelsat AB7 (7⁰ West)
|12467,31 Horizontal
|27500
|2/3
|DVBS2 8PSK
|MENA Region
|Hotbird 8 (13⁰ East)
|12476 Horizontal
|29900
|3/4
|DVBS2 8PSK
|America, MENA Region, Europe
|YahSat (52.5⁰ East)
|12091 Vertical
|27500
|8/9
|DVBS2 QPSK
|MENA Region
تردد قناة أبو ظبي على جميع الأقمار الصناعية
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|القطبية
|معامل تصحيح الخطأ
|النايل سات
|12467
|27500
|عمودي H
|2/3
|النايل سات
|12226
|27500
|عمودي H
|3/4
|عرب سات
|11804
|27500
|عمودي H
|3/4
|هوت بيرد
|11747
|27500
|عمودي H
|3/4
|ياه سات
|11938
|27500
|عمودي H
|5/6
وتقوم شبكة أبو ظبي للمنوعات، بعرض محتوى شامل، ترفيهي وثقافي وأخبار وثقافة، وذلك يتبع الشبكة الرئيسية، مما جعل لها متابعين من جميع أنحاء العالم العربي وجعلها من أولى القنوات في نسب المتابعة.