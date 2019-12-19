تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد لعام 2020 لمتابعة أفضل البرامج والاستماع إلى أجدد الأناشيد والأغاني

ننشر لكم تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد في هذا المقال بعد عمليات كثيرة من البحث عن هذا التردد من قبل الآباء والأمهات، حيث أن هذه القناة من أشهر القنوات في عالم الأطفال، وترجع ملكيتها إلى رجل الأعمال الأردني خالد مقداد، وتتيمز القناة بعرضها للبرامج والأناشيد طوال اليوم بصورة مجانية، بالإضافة إلى اهتمامهم وحرصهم بعرض محتويات هادفة تفيد الأطفال وتناسب مختلف الأعمار.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد

تعتبر هذه القناة أول قناة تلفزيونية تم تخصيصها لأناشيد وأغاني بدون موسيقى تفيد الأطفال وتعلمهم الكثير من الأمور المفيدة، وتمكنت في فترة قصيرة من النجاح والحصول على جمهور ضخم، لتصبح من أوائل قنوات الأطفال في العالم كله، ويمكنكم الحصول عليها من خلال إدخال الترددات الخاصة بها على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، وهي:

التردد القمر FEC 11315 (v) نايل سات 3/4 11392 (v) نايل سات 3/4 11258 (h) نايل سات 3/4 11785 (v) نايل سات 3/4

قناة طيور الجنة بيبي 2020 للأطفال

حصلت قناة طيور الجنة للأطفال على نسبة كبيرة من المشاهدة في مصر وفي الوطن العربي كله، وتتميز بأنها تقدم محتويات هادفة، لتساعد الأطفال على تنمية قدراتهم وإبداعهم، وترفع من معدلات الذكاء لديهم، وتقوم القناة بعرض مجموعة متنوعة من الأناشيد والبرامج سواء كانت ترفيهية أو تعليمية، تساعد الأطفال على اتباع السلوك الصحيح والجيد المناسب لعادات مجتمعنا العربي الإسلامي ولكن بصورة بسيطة تلاءم أعمارهم وقدراتهم العقلية.