يبحث الكثير من الأفراد لمعرفة تردد قناة طيور الجنة 2020 على النايل سات لأحدث أغاني وكرتون الأطفال من أجل متابعة كل ما تقدمه القناة، فتلك القناة هي قناة عربية تابعة للمملكة الأردنية الهاشمية، تخصصت في عرض برامج وأغاني وأناشيد للأطفال بمختلف أعمارهم، وهي تقوم ببث أعمالهم طوال اليوم بالمجان على القمر الصناعي نايل سات، وتحرص القناة على تقديم محتوى تربوي ملائم مع أعراف وتقاليد المجتمع العربي، وأيضًا تعاليم المجتمع الإسلامي.

تردد قناة طيور الجنة 2020

تم تأسيس قناة طيور الجنة في عام 2008 وهي من القنوات التي يمتلكها رجل الأعمال خالد مقداد، ومقرها في مدينة عمان، وهي أول قناة تليفزيونية متخصصة في عالم أغاني وأناشيد الطفل وهي أولى قنوات الأطفال وتنتمي إلى مجموعة قنوات طيور الجنة، وهي تشمل كلًا من طيور بيبي، طيور بيبي باللغة البريطانية، وطيور بيبي باللغة التركية.

التردد القمر FEC 11315 (v) نايل سات 3/4 11392 (v) نايل سات 3/4 11258 (h) نايل سات 3/4 11785 (v) نايل سات 3/4

مميزات قناة طيور الجنة

نجحت قناة طيور الجنة في تحقيق نسبة مشاهدة عالية في مصر والدول العربية، حيث اتسع نجاحها ليشمل منطقة الشرق الأوسط، نظرًا لما تقدمه من محتوى هادف يعمل على تنمية قدرة وإبداع الطفل، وهي ترفع من مستوى الذكاء لديه، من خلال البرامج التعليمية والترفيهية، وتقوم قناة Toyor Al Janah بعرض العديد من الأغاني التي تُعلم الطفل الحروف والأرقام وأيام الأسبوع، لكي تساعد الطفل على حفظها سريعًا، حيث تقدم العديد من أنواع الأغاني منها أسماء الخضراوات والفواكه والطيور وغيرها.