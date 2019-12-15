اضبط أحدث تردد لقناة طيور الجنة وطيور بيبي للأطفال 2020 على القمر الصناعي النايل سات

احتلت قناة طيور الجنة toyor al janah مركزاً متقدماً بين جميع قنوات الأطفال الفضائية في الوطن العربي لما تقدمه من محتوي متميز وشيق للأطفال حيث تمكنت قناة طيور الجنة من دخول أغلب البيوت العربية في مختلف الدول العربية خلال السنوات العشرة الأخيرة، وتتميز قناة طيور الجنة بتقديم مجموعة كبيرة من البرامج التعليمية للأطفال بالإضافة إلى الأناشيد والأغاني التي تساعد الأطفال على تعلم كل ما يدور حولهم في البيئة المحيطة بهم.

تردد قناة طيور الجنة 2020

علاوةً على عرض مجموعة متنوعة من أفلام الكرتون والبرامج المسلية والتي تحظى بمتابعة الملايين من الأطفال في الوطن العربي، ولذلك أصبح تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها عبر محرك البحث جوجل في جميع البلدان العربية مؤخراً.يمكنكم من خلال الجدول التالي ضبط أحدث تردد لقناة طيور الجنة 2020 على القمر الصناعي نايل سات.

القمر التردد الاتجاه معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ

نايل سات 11393 عمودي 27500 3/4 نايل سات 11315 عمودي 27500 3/4

تردد قناة طيور الجنة للأطفال

تجدر الإشارة إلى أن قناة طيور الجنة تم تأسيسها من جانب رجل الأعمال الأردني خالد مقداد في عام 2008، وتمكنت منذ اليوم الأول لبثها وحتى الآن من حصد ملايين المشاهدات من كافة أنحاء الوطن العربي سواء من الأطفال أو الأباء والأمهات أوالمعلمين والمعلمات أيضاً، وذلك نظراً لتبني القناة رؤية متميزة جعلتها في غضون سنوات قليلة من واحدة من أشهر وأفضل القنوات الرائدة في مجال قنوات الأطفال، وأصبح لا يخلو منزل تقريباً في مصر أو الدول العربية المختلفة من قناة طيور الجنة.

وتسعى قناة طيور الجنة من خلال المحتوى الذي تقدمه القناة إلى تحسين لغة التخاطب لدى الأطفال، وتعليمهم أمور عديدة قبل الالتحاق بالحضانة أو المدرسة، كما تهدف القناة إلى حث الأطفال للابتكار والإبداع، فضلاً عن تعليمهم تعاليم الدين الإسلامي، وحثهم على إتباع السلوكيات الصحيحة والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة، ولذلك تعتبر قناة طيور الجنة القناة الفضائية الأولى في مجال برامج وأغاني الأطفال حالياً.