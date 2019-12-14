تردد قناة العربية الحدث الجديد 2020 على قمر نايل سات وعرب سات

ننشر تردد العربية الحدث الجديد بعد التشويش 2020، وطريقة استقبال التردد الصحيح لقناة العربية الحدث على الأقمار الصناعية اخر تعديل، حيث تعتبر القناة من القنوات الفضائية التي تحظى بنسب مشاهدة عالية، وحازت على ثقة المشاهد العربي لما تمتاز به برامجها من مصداقية وجرأة في تناول الموضوعات، ومنذ تأسيس القناة تنقل كل ما يهم الشأن السعودي، السياسي والاقتصادي والرياضي، وهي قناة لديها رؤية واضحة تقدمها من خلال حزمة واسعة من البرامج الحوارية والإخبارية، كما أن لدى القناة مجموعة من المراسلين الذين يتواجدون في مناطق النزاعات في المنطقة العربية والعالمية، فضلاً عن متابعتها السريعة للأحداث المتنوعة في كل دول العالم.

تردد قناة العربية الحدث

تأسست قناة الحدث عام 2012، ويمتلكها رجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم، وتمتاز القناة بأنها تقدم الأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة العربية فور وقوعها، من خلال النشرات الإخبارية التي تبث تقارير إخبارية ترصد من خلالها الحالة السياسية في دول المنطقة والعالم، عبر التردد الجديد لقناة العربية الحدث hd.

يعرض تردد قناة العربية الحدث 2020 برامجها ومحتواها الإخباري والبرامجي بتقنيات عالية حيث تستخدم تقنية HD، لزيادة وضوح الصورة ونقاء الصوت، ويمكن لمتابعي قناة العربية الحدث الجديد، على القمرين الصناعيين النايل سات والعرب سات، ويتم عرض برامجها من خلال الترددات التالية: