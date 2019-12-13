استقبل إشارة تردد طيور بيبي 2020 عبر نايل سات لمتابعة أفلام كرتون الأطفال والأغاني الممتعة

يعد تردد طيور بيبي من أكثر ترددات قنوات الأطفال شعبية، نظراً لبراعة القناة في أن تجمع الصغار حول شاشتها ببرامجها المميزة وأناشيدها سهلة الحفظ الجميلة، التي تسترعي انتباه الأطفال بمجرد سماعها، وتعلمهم الحروف والأرقام كي تسهل عليهم التعلم عند دخول المدرسة، كما تربيهم وتنشئهم على الخلق القويم، والمبادئ السليمة، فقد أخذ السيد خالد مقداد وجميع العاملين في القناة على عاتقهم مهمة تنشئة جيل من الصغار يستطيع الاندماج مع المجتمع ومثقف وواعي، فمحتوى القناة يعلم الصغار الرحمة بالحيوانات ومساعدة واحترام الكبير، ومساعدة الأم والأب في مهام المنزل، ويشرح لهم أيضاً فوائد الفاكهة والخضروات كي يقبلون على تناولها.

تردد طيور بيبي

يحرص الآباء والأمهات على استقبال إشارة تردد طيور الجنة بيبي كي يسعدوا أطفالهم ويضمنون جودة المحتوى المقدم واتفاقه مع مبادئنا وقيمنا، ولعل أبرز دليل على نجاح القناة هو أن القناة في بادىء الأمر كانت طيور الجنة ثم توسعت وأصبحت مجموعة من القنوات، طيور بيبي، وطيور بيبي بالإنجليزية، وطيور بيبي بالتركية، وبالفرنسية، ويمكن استقبال تردد القناة عبر الجدول التالي