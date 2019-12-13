تردد قناة السعودية الرياضية لمتابعة كافة مباريات الدوري السعودي بدون تشفير KSA Sport

نعلن لكم تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sport والتي تقوم بنقل كافة مباريات الدوري السعودي هذا الموسم بدون تشفير، وذلك بعد أن كانت البطولة تعرض خلال العام الماضي على قنوات إم بي سي برو مشفرة، حيث قررت المملكة بعرضها من خلال القنوات المفتوحة على جميع الأقمار الصناعية ليتم مشاهدتها من جميع محبي الكرة السعودية بمختلف دول العالم، وهي قناة تابعة للملكة وتقوم بنقل فاعليات جميع البطولات المحلية.

تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sport

وتشهد بطولة الدوري الكثير من المشاهدات نظرا للتطور الكبير التي شهدتها الكرة بالمملكة خلال السنوات السابقة بالإضافة إلى الصراع الكبير على اللقب بين الكثير من الأندية والتي من أبرزها الهلال والنصر والأهلي والاتحاد وغيرها من الفرق الأخرى التي تقدم كرة ممتعة، كما يحتوي الدوري على العديد من النجوم والذين يقدمون كرة ممتعة ويحبها الجميع، ويمكن ضبط الإشارة الخاصة بالقناة على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات أو قمر بدر من خلال إدخال الترددات الآتية على جهاز الإستقبال.

القمر الصناعي التردد

الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 12284 عمودي 27500 نايل سات 12149 عمودي 30000 عرب سات 12523 عمودي 30000 عرب سات 10810 عمودي 30000 بدر 7 11230 أفقي 27500 بدر 6 11976 رأسي 300000

كما تقدم القناة أيضا العديد من البرامج الرياضية سواء لتحليل المباريات والتي تضم أبرز نجوم الكرة أو لعرض أخبار الرياضة حول العالم، بالإضافة إلى أن القناة لا تهتم بكرة القدم فقط بل تقوم بتسليط الضوء على جميع الرياضات التي يحبها الجمهور.