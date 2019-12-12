تردد قناة الكأس الرياضية عبر نايل سات وعرب سات وبدر 6 وأهم مميزات القناة وأبرز برامجها

تردد قناة الكأس الرياضية يبحث عنها كل عشاق متابعة الأحداث الرياضية، إذ تعتبر Al Kass TV من أقوى المحطات الرياضية في الوطن العربي، وتقدم الكثير من المباريات المختلفة على مدار اليوم، لكي يتمكن الأشخاص من مشاهدتها بشكل مستمر، فهي تمتلك أقوى أشهر المذيعين الخبراء والمهندسين للعمل على تطوريها بشكل منتظم، وقد حصلت القناة على حقوق العديد من المباريات الهامة مثل مباريات كأس آسيا 2019.

قناة الكأس الرياضية

تعد من أفضل القنوات التي تنقل العديد من البطولات العالمية المختلفة حيث تعرض كل مباراة تُقام في الوطن العربي والشرق الأوسط، فهي تُقدم جميع ما يخص المباريات سواء عن المنتخبات والأندية وغيرها من المعلومات الأخرى، لذا تعد من القنوات المميزة عن غيرها من باقي القنوات الأخرى، وقد تم إنشاؤها منذ عام 1996، ولضمان جودة الإرسال، تذاع القناة عبر العديد من الأقمار الصناعية مثل عرب سات، ونايل سات، وهوتبيرد، وإنتل سات.

تردد قناة الكأس على النايل سات 2020

التردد: 11919 و 12149.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

القمر: نايل سات.

تردد قناة الكأس على عرب سات

التردد: 12245

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: v

القمر: عرب سات

تردد قناة الكأس على بدر 6

التردد: 12418

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: h

مميزات قناة الكأس

تُقدم المباريات على مدرا اليوم دون توقف، وتمتلك العديد من البرامج المختلفة، كما يمكن لأي شخص متابعتها ومشاهداتها من خلال القمر الصناعي الخاص ببلده، وتتميز بسهولة متابعتها على أجهزة الرسيفر المنزلية، بصوت واضح قوي وبصورة شديدة النقاء، يذكر أنه في بدايتها كانت قناة الدوري والكأس، وبعد النجاح الكبير الذي حققته أصبحت مجموعة من ثماني قنوات.

أشهر البرامج المقدمة على قناة الكأس الرياضية

هناك الكثير من البرامج المتعددة التي تقوم بتقديمها قناة الكأس لذا سوف نتعرف من خلال السطور التالية عن أهم وأبرز هذه البرامج هو برنامج المجلس، وبرنامج الركة العربية، وبرنامج الحكم، وبرنامج قبل الجولة، وبرنامج جرايد، وبرنامج الحصاد، وبرنامج 90 دقيقة.