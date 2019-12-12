استقبال تردد قناة توم وجيري 2020 على النايل سات لمتابعة أجمل أفلام الكارتون

ننشر لكم متابعينا تردد قناة توم وجيري الذي يزداد البحث عليه مؤخرا، حيث حققت القناة نجاح وشهرة كبيرة، ويرجع ذلك لاختيار اسم مميز حيث أن توم وجيري هو اسم كارتون أطفال يعشقه الملايين، بالاضافة لتميز القناة وتقديمها لأفضل البرامج التعليمية للأطفال وعرض فقرات كرتونية تجذب الأطفال والأسرة، وتعتبر قناة توم وجيري واحدة من أفضل قنوات الأطفال في مصر والوطن العربي، وحازت على اعجاب ورضا الأسر المصرية كونها تحافظ على القيم والعادات ولا تعرض أشياء غير مناسبة للأطفال.

قناة توم وجيري الجديدة 2020

تتميز قناة توم وجيري بأنها تقوم بعرض برامجها بدون عرض فواصل اعلانية مملة تصيب المشاهد بالملل، كما أن القناة تبث برامجها خلال اليوم بشكل مجاني وبدون الحاجة للاشتراك مما يتيح سهولة متابعته من الجميع والأطفال دون سن السادسة، حيث تجذب الجميع لمتابعة برامجها باستمرار.

تردد قناة توم وجيري Tom & Jerry

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11354

الاستقطاب :أفقي

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح:5/6

تعرض قناة توم وجيري برامج شيقة من كارتون ومغامرات القط والفار الذي يتابعه الأطفال والكبار ويحتوي على المشاهد الكوميدية، كما تعرض القناة بعض الأعمال الكرتونية الأخرى المميزة مثل سندريلا وتيمون وبومبة والكرتون الذي يعشقه الأطفال، مما تجعل القناة متميزة عن غيرها من قنوات الأطفال.