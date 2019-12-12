موعدانطلاق قناة الزمالك 2020 Zamalek Channel وترددها على النايل سات

بعد طول انتظار من عشاق نادي الزمالك، يتم تحديد موعد نهائي لانطلاق قناة الزمالك الجديدة 2020 Zamalek Channel، حيث يتم البث التجريبي لها مع مطلع العام الجديد، ونظرا لتأخر انطلاق القناة عن الموعد المحدد من قبل يزداد عمليات البحث على محركات البحث لمعرفة متى يتم بث قناة الزمالك على النايل سات، وكانت اللاعبين قد انتهت من تصوير بروموهات القناة والتي سيتم الاعلان عنها قريبا، وسوف تقدم القناة العديد من البرامج الرياضية ومتابعة أخبار اللاعبين ونقل مباريات لزمالك وتحليل المباريات من خلال أبرز الاعلاميين في مصر.

موعد بث قناة الزمالك

أعلن من قبل رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور أن موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة سيكون الشهر الجاري، ولكن تأخر انطلاق الفناة بسبب أزمة بين النادي والشركة الراعية، ومن المشكلات التي تغلب عليها الزملك حتى يتم تشغيل القناة هو خصم 40 مليون جنيه من النادي، وبعد حل هذه الأزمة أصبح موعد انطلاق قناة الزمالك الذي طال انتظارها في الأسبوع الأول من شهر يناير 2020.

تردد قناة الزمالك 2020 Zamalek Channel

صرح المستشار مرتضى منصور أن قناة الزمالك الجديدة ستكون صوت لجميع الزملكاوية، وستكون قناة وطنية ورياضية واجتماعية، وتضم القناة كوكبة من نجوم الزمالك السابقين والاعلاميين والصحفيين، منهم خالد الغندور، وجمال عبد الحميد، وابراهيم عبد الجواد، وأحمد جمال.

تردد قناة الزمالك : 11449.

القمر: النايل سات.

معدل التصحيح: 5/6.

معدل الترميز 27500 .

الاستقطاب: عمودي.

برامج قناة الزمالك

من المنتظر أن تقدم قناة الزمالك عدد مميز من البرامج مثل برنامج صباحي وبرنامج أخبار وبرامج شو وبرامج لتغطية الألعاب الرياضية الأخرى، ويتم تقديم البرامج عدد من الاعلاميين المميزين منهم جمل الغندور، والصحفي إيهاب الفولي ومنتصر رفاعي، والكابتن أحمد سمير.