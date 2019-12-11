تردد قناة دبي زمان الجديد على النايل سات وعرب سات 2020

نعرض عليكم من خلال هذه السطور تردد قناة دبي زمان الجديد على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية الأخري، وهي قناة إماراتية مجانية تبث محتواها مجانا دون اشتراكات، وتقوم بتقديم باقة من أفضل المسرحيات والأفلام والمسلسلات القديمة وكل ما هو كلاسيكي، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج التليفزيونية المتنوعة، والتي نجحت في تحقيق شهرة ونجاح باهر منذ انطلاقها وحتى الآن.

وتمتلك قناة دبي زمان قاعدة جماهيرية عريقة في مصر والوطن العربي، نظرا للمحتوي الفريد الذي تقدمه من خلال شاشتها الفضائية بشكل مجاني دون انقطاع أو تشفير، وهي أحدي القنوات التابعة لقنوات مؤسسة دبي للإعلام، تلك التي تتميز بطابع وأسلوب فريد ومختلف، ومن أهم البرامج التي تقوم بتقديمها على شاشتها سوق الألغاز، صور وحروف، مقهي الألحان، أغاني الناس، والسهرة المفتوحة وغيرها.

ونقدم لكم من خلال الجدول التالي كافة معلومات القناة الصحيحة اللازمة لاستقبالها ومشاهدة ما تقوم بتقديمه على مدار ساعات اليوم، فقط ينبغي ضبط تلك المعلومات بدقة والبحث عن القناة من جديد.