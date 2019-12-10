تردد قناة الأردن الرياضية الجديد JORDAN SPORTS HD “جوردن سبورت” ????مباريات اليوم ???? ديسمبر 2019 على نايل سات

نقدم لكم تردد قناة الأردن الرياضية الجديد 2019 على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات التي أصبحت محط أنظار العرب فهي تنقل عبر شاشتها الدوري الأردني والدوري السعودي وكأس الملك والعديد من الأحداث الرياضية والبطولات التي تهم عشاق ومجبي كرة القدم وهى قناة مجانية مفتوحة على الفضائيات تبث مبارياتها في جميع دول العالم وهى من أهم القنوات الرياضية على التلفزيون الأردني ويبحث عنها الكثي رمن عشاق ومحبي الساحرة المستديرة ولذلك نقدم لكم من خلال هذا التقرير التردد الجديد لقناة الأردن الرياضية.

قناة الأردن الرياضية من أشهر القنوات الرياضية العربية في جميع أنحاء الوطن العربي التي تقدم محتوى رياضي متميز وتعرض العديد من البرامج المتميزة واستوديوهات تحليلية وكما تعرض العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي تبث طول الوقت وعلى مدار اليوم بجودة عالية بأفضل صورة وأحدث التقنيات بجودة HD وأيضًا تتمتع القناة بجماهيرية عريضة من مختلف الدول العربية.

تردد قناة الأردن الرياضية الجديد 2019 على القمر نايل سات وعرب سات

نقدم إليكم تردد قناة الأردن الرياضية الجديد 2019 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات اضبط تردد القناة على النايل سات كالتالي:

القمر: نايل سات

التردد 12398

استقطاب رأسي

معامل الترميز 27500

معامل التصحيح 5/6

تردد قناة الأردن الجديد على القمر الصناعي عرب سات

التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل التصحيح 12054 رأسي 27500 5/6

رابط البث المباشر لقناة الأردن الرياضية رابط الصفحة الرسمية لقناة الرياضية الأردنية على الفيس بوك

تردد قناة الأردن الرياضية hd

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل التصحيح نايل سات 10930 H 27500 5/6 نايل سات 12398 V 27500 5/6 عرب سات 12054 عمودي 27500 5/6 الهوت بيرد 12398 افقي 27500 5/6

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تردد قناة الأردن الرياضية – JORDAN SPORTS HD “جوردن سبورت”

تردد القناة HD على نايل سات : 12398.

الاستقطاب : رأسي V.

الترميز : 27500.

تردد قناة الأردن الرياضية – JORDAN SPORTS SD

تردد القناة SD على نايل سات : 10930.

الاستقطاب : أفقي H.

الترميز : 27500.

اسم القناة في قائمة قنوات نايل سات : JORDAN SPORT.

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قناة الأردن الرياضية من أهم القنوات الرياضية المتخصصة في الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص التي تعرض أهم الأحداث الرياضية أول بأول بالإضافة إلي عرض كافة الأخبار الرياضية الأردنية لكرة القدم وعرض رياضات أخرى منها كرة سلة وركوب الخيل وتنس كما تعرض استوديوهات تحليلية يقدمه نخبة متنوعة من الإعلاميين و نجوم الرياضة وأشهر المعلقين والمحللين في عالم الرياضة والعديد من البرامج الممتعة والشيقة التي منها برنامج صباح الرياضة, وبرنامج أون لاين, برنامج صدى الجماهير, برنامج نوادينا, برنامج ميادين رياضية, برنامج المجلة الرياضية.