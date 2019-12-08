تردد قناة توم وجيري الجديد لعام 2020 ومتابعة أفضل أفلام الكرتون المفضلة عند الأطفال

ننشر لكم في هذا المقال تردد قناة توم وجيري الجديد لعام 2020، حيث أنها تعتبر من أفضل القنوات الخاصة بالأطفال والتي تقوم بعرض أفضل الأفلام والمسلسلات الكرتونية، ومن أشهرهم توم وجيري والتي يحبها الصغار وأيضاً الكبار، كما أنها تقوم بعرض برامج تعليمية تفيد الأطفال وتطور من تفكيرهم وثقافتهم، وتمكنت هذه القناة من جذب عدد كبير من المتابعين في فترة قصيرة جداً، ويرجع ذلك إلى النجاح الكبير الذي توصلت إليه.

تردد قناة توم وجيري الجديد

يمكنكم الحصول على هذه القناة والاستمتاع بكل ما يعرض عليها من أفلام وبرامج من خلال إدخال التردد الخاص بها على القمر الصناعي النايل سات بشكل صحيح على الأجهزة الخاصة بكم، ومن الجدير ذكره أن القناة مفتوحة طوال اليوم على مدار 24 ساعة، وهي من القنوات المجانية التي لا تحتاج إلى اشتراك أو شفرات، وتردد القناة هو:

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 الاتجاه 5/6

كرتون توم وجيري

بالرغم من ظهور الكثير من أفلام الكرتون في السنوات الأخيرة إلا أن توم وجيري يحتل المكانة الأولى في قلوب الأطفال والكبار، فهو أول كرتون رسوم متحركة على مستوى العالم كله، وبالرغم من ذلك لم يمل منه الأشخاص حتى الآن، بل يتابعه جيل بعد جيل، وذلك يرجع إلى المتعة والإثارة والتشويق الموجودين في هذا الكرتون وأيضاً المغامرات المضحة التي تتم بين القط توم والفأر جيري.