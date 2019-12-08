تردد قناة عمان الرياضية 2020 Oman Tv Sport الناقلة لأقوى المباريات العالمية والعربية

يتابع الكثير من الأفراد الساحرة المستديرة في كل مكان، ولذلك يبحثون لمعرفة تردد قناة عمان الرياضية 2020 الناقلة لأقوى المباريات العالمية والعربية، حيث أنها من أهم القنوات الرياضية المفضلة لعشاق الساحرة المستديرة، وهي قناة فضائية متخصصة في عرض كل ما يخص الرياضة العربية والعالمية، وتنقل عبر شاشتها أبرز المباريات وأهم الدوريات والبطولات العربية والعالمية، ولذلك ازداد البحث عنها بشدة في الأونة الأخيرة لتميزها في عرض المحتوى الرياضي الخاص بها دون أي تحيز لأي أندية.

تردد قناة عمان الرياضية 2020

بدأت قناة عمان بث محتواها الرياضي المتميز بشكل مباشر عام 2013، وتهتم بتقديم المحتوى الإعلامي الهادف، وتُعد واحدة من أهم القنوات الرياضية المشهورة في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث يتابعها قاعدة عريضة من الجمهور العربي في العالم، وهي قناة مجانية مفتوحة عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

القمر الصناعي التردد الجودة قمر نايل سات 12111 (H) SD + HD قمر عرب سات 12456 (H) SD + HD

تهتم قناة عمان الرياضية بتقديم الأخبار الرياضية الهامة لكافة الألعاب الرياضية وخاصة كرة القدم التي يفضلها الملايين، حيث تنقل أبرز المباريات في الدوري العماني، وأهم المباريات المحلية، وهي تقوم بتقديم باقة متنوعة من أهم البرامج الرياضية الشيقة، ويمكن لمحبي القناة الاستمتاع بباقة متنوعة من أهم البرامج الرياضية الشيقة عبر شاشتها.

بطاقة مباراة البحرين والسعودية في نهائي الخليج العربي

المباراة موعد المباراة ملعب المباراة المناسبة القنوات الناقلة للمباراة السعودية ضد البحرين 7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:00 مساءاً بتوقيت مصر .

6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:00 مساءاً بتوقيت قطر. استاد عبدالله بن خليفة كأس الخليج العربي 24 (النهائي) بي ان سبورت (المفتوحة)الكأس 1 الكأس 2 Advertisements الكويت عمان الرياضية

أهم البرامج على قناة عمان الرياضية

تقدم قناة عمان الرياضية العديد من البرامج المفضلة للمتابعين والتي من بينها ” برنامج صدى الجماهير والذي يُعرض يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برنامج الدكة والذي يُعرض السبت والأربعاء والخميس والجمعة، برنامج الحدث والذي يُعرض يوم الأحد إلى الخميس، برنامج عناوين والذي يُعرض يوميًا، بالإضافة إلى المباريات الهامة والتي من بينها مباراة البحرين والسعودية في نهائي الخليج العربي.