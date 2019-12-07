تردد قناة توم وجيري للعام الجديد 2020 وخريطة برامج مسلية لجميع الاطفال

تردد قناة توم وجيري للعام الجديد 2020: يأتي العام الجديد ليحمل دائما مفاجآت في كثير من القنوات ولذلك نتابع دائما باهتمام كل ما تعلن عنه قنوات الأطفال خاصة من خريطة برامج جديدة حتى ننقلها لكم وحتى الآن نجد أن أكثر ما يتم البحث عنه في قنوات الأطفال هي قناة توم وجيري فما زالت هي القناة الأقرب والأحب لكل الأطفال ، لأنها تقدم كل ما يهم الطفل من برامج وأفلام كرتونية محببة، والأهم هو كرتون توم وجيري الذي ما زال يحتل عرش الصدارة بين أنواع الكارتون المختلفة.
تردد قناة توم وجيري
نحتفل جميعا بالعام الجديد الذي اقترب ونقدم لكم تردد قناة توم وجيري حتى يمكنكم متابعة كل جديد يمكن أن تقدمه القناة مع العام الجديد.
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11354
|الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
قناة توم وجيري
تعتبر قناة توم وجيري من أفضل قنوات الأطفال التي تهتم بجميع المراحل العمرية المختلفة للأطفال الصغار وما قبل المدرسة وتقدم لهم البرامج الهادفة التي تعلمهم القيم الاجتماعية والمعلومات الهامة التي تفيدهم في الحياة الصغيرة التي يعيشونها، وتأمن الأسرة على أطفالها عند تركهم أمام التلفاز لمشاهدة قناة توم وجيري. ومن أهم ما يتابعه الأطفال وتهتم به الأسرة هو صراع القط والفأر الذي لا ينتهي ولا يتوقف ودائما يأتي الصراع متجدداً ليرسم البسمة والفكاهة على وجوه الأطفال الشغار ومن يشاركهم المشاهدة من الأسرة ويتذكرون معاً أفضل اللقطات التي تفرحهم وتضحكهم من كارتون القط والفأر.