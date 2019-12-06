تردد قناة طيور الجنة بيبي 2019 على النايل سات لمشاهدة أجمل برامج وأغاني الأطفال

تردد قناة طيور الجنة بيبي، يعد تردد قناة طيور الجنة وتردد قناة طيور بيبي من الأكثر الكلمات التي تشهد بحثا مكثفا عبر محرك البحث الأشهر عالميا “جوجل” باعتبارهم من أشهر قنوات الأطفال على مستوى العالم العربي، حيث تحقق قناة طيور الجنة بيبي نسبة مشاهدة قياسية يوميا، حيث أنها استطاعت جذب أنظار الكبار والصغار إليها نظرا لما تقدمه من برامج أطفال هادفة، ومن خلال السطور القادمة سنقدم لكم أحدث تردد لقناة طيور بيبي.

تردد قناة طيور الجنة بيبي

ويمكنك ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي على جهاز الاستقبال الخاص بك للاستمتاع بمشاهدة أجمل برامج وأغاني الأطفال الهادفة على مدار الساعة، وفي نفس السياق فقد قام اليوتيوب بتقديم درع يوتيوب الماسي للقناة نظرا لنا تقدمه من محتوى متميز وهادف مما جعلها تحقق نجاحا كبيرا منذ اللحظة الأولى لإنطلاقها، ولذا فقد تم إطلاق مجموعة من القنوات التابعة لها بعدة لغات، مثل قناة طيور الجنة باللغة الإنجليزية وأخرى باللغة التركية:

التردد القمر FEC 11315 (v) نايل سات 3/4 11392 (v) نايل سات 3/4 11258 (h) نايل سات 3/4 11785 (v) نايل سات 3/4

تردد قناة طيور بيبي الجديد

كما نقدم لكم تردد قناة طيور بيبي التي تقدم محتوى مميز للأطفال دون سن الخامسة، حيث تعلمهم الأعداد والحروف باللغة العربية والإنجليزية، وكذلك تعلمهم قيم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وكذلك الأخلاق الحميدة كالصدق والتعاون والشجاعة ومساعدة الآخرين وتنفيذ كلام الوالدين وغيرها:

التردد الترميز التصحيح الاستقطاب الجودة 11391 27500 6/5 عمودي SD

برامج قناة طيور الجنة

ومن أبرز برامج قناة طيور الجنة ما يلي:

بيت الحج.

نشرة أخبار الدار.

الوطواط.

ماما قالت.

منبر أحباب الله.

على الهوا سوا.

على خطاوي السيلاوي.

صوتك كنز.

ست البيت الصغيرة.

وقنوات طيور الجنة مملوكة لخالد مقداد، وأغلب برامجها والأغاني المذاعة عليها يقدمها أولاده الخمس:”المعتصم بالله والوليد، جنى، جاد وإياد”، وقد استطاعت القناة أن تحقق نسبة مشاهدة عالية بين الأطفال من جميع الأعمار، والآن قم بإدخال تردد إلتقاط إشارة قناة طيور الجنة.