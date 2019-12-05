تردد قناة الرياضية السعودية 2020 SPORT KSA HD على النايل سات والعرب سات

حظى تردد قناة الرياضية السعودية 2020 على النايل سات والعرب سات بنسبة بحث عالية، واستطاعت أن تحتل مكانة مرموقة بين منافسيها واستحوذت على نسبة كبيرة من البحث في كافة القنوات الرياضية العربية المفتوحة والمجانية، وأصبحت القناة هي صاحبة الزعامة بين نظرائها من القنوات المنافسة، والتي تسعى إلى تقديم كل ما هو جديد وفريد في عالم الرياضة من أخبار ومباريات وأحداث حصرية.

تردد قناة الرياضية السعودية 2020

تبث قناة الرياضية السعودية إشارات تردداتها من خلال القمر عرب سات والنايل سات، والقمر الصناعي ياهسات، ولذلك فأن قناة KSA SPORTS HD تغطي ترددها مساحة جغرافية كبيرة تمتد من وسط آسيا حتى شمال وغرب أفريقيا، وأيضًا جنوب أوروبا، وتتميز قنوات الرياضية السعودية بكونها من القنوات الرياضية العربية الغير مشفرة.

وجاء تردد القناة كالتالي :

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح القناة نايل سات 12284

12149 عمودي v

أفقي H 27500 5/6 KSA SPORTS 1

KSA SPORTS 2

KSA SPORTS +1

KSA SPORTS +2 عرب سات 12149

12015 أفقي H

عمودي V 27500 5/6 KSA SPORTS 1

KSA SPORTS 2

KSA SPORTS +1

2+ KSA SPORTS ياه سات 12418

11746 عمودي V

أفقي H 27500 KSA SPORTS 1

KSA SPORTS 2

KSA SPORTS +1

2+ KSA SPORTS

تزايدت عمليات البحث على القناة مع بداية بطولة خليجي 24 لمتابعة مباريات المنتخب السعودي والمنتخبات الخليجية الأخرى، التي تنافس على الفوز بكأس البطولة، وتستمر فاعليات ومباريات بطولة خليجي 24 حتى يوم الأحد 8 ديسمبر 2019، ويقدم القناة العديد من المعلقين والإعلاميون من بينهم علي الكعبي، عبد الله الحربي، مدحت شلبي، جعرر الصليح.

مميزات قناة الرياضية السعودية

تُعد القناة الرياضية السعودية من أهم القنوات العربية، وهي قناة مجانية مفتوحة يمكن مشاهدتها فور استقبال ترددها مباشرة عبر أجهزة الاستقبال لدى الأفراد، وهي تتميز بما تقدمه من محتوى وبرامج إحترافية مميزة في مجال التحليل الرياضي، على مدار 24 ساعة بلا إنقطاع أو توقف.