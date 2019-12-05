تردد قناة الرياضية السعودية الناقلة لمباراة السعودية وقطر في نصف نهائي الخليج

يبحث عشاق الكرة الخليجية والمنتخب السعودي عن تردد قناة الرياضية السعودية الناقلة لمباراة السعودية وقطر اليوم في دور نصف نهائي خليجي 24، تُعد قناة الرياضية السعودية من أبرز القنوات الرياضية العربية تقدم القناة العديد من البرامج الرياضية المتنوعة تشمل عدد من الرياضات بجانب نقلها لكأس خادم الحرمين الشريفين وبطولة دوري المحترفين السعودين كأس محمد بن سلمان وتنقل لقاءات المنتخب السعودي الوطني الودية والدولية ومباريات الأندية السعودية.

تردد قناة الرياضية السعودية

الآن اضبط جهاز استقبالك الأراضي لاستقبال تردد قناة الرياضية السعودية:

القمر الصناعي تردد القناة معامل الترميز معامل الإستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 12284 27500 عمودي 5/6 نايل سات 12149 27500 أفقي 5/6 عرب سات 12015 27500 عمودي 5/6

بالرغم من حداثة القناة ولكنها استطاعت في وقت قصير أن تجذب الأنظار إليها تم إطلاقها عام 2018م ولكنها حازت على نسبة متابعة كبيرة بفضل البرامج الجميلة والمباريات الحصرية التي تنقلها هذا ويواجه المنتخب السعودي اليوم نظيره القطري في نصف نهائي كأس خليجي 24 في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة بتوقيت جرينتش خسر المنتخب القطري صاحب الأرض أمام نظيره الكويتي ستكون المباراة بلا شك رائعة نشاهد عرضًا كرويًا جميلًا من المنتخبين الذي سيفوز يتأهل لدور نصف النهائي للعب مع الفائز من مباراة العراق والبحرين التي ستُلعب اليوم أيضًا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة الرابعة بتوقيت القاهرة