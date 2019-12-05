تردد قناة دعوة ومتابعة حلقات المؤسس عثمان التي تذاع عبر قناتها: تقدم قناة دعوة الإسلامية عرض المسلسلات التاريخية التركية عبر قناتها دعوة الإسلامية والتي تقدم العديد من البرامج الإسلامية وشرح للقرآن والسنة، بالإضافة إلى عدد من البرامج الترفيهية والثقافية وأيضا المسلسلات المتنوعة وأهمها الدراما التركية التي جعلت من القناة مصدر مشاهدة كبير خاصة بعد إذاعة مسلسل أرطغرل سوف نقدم لكم اليوم تردد قناة دعوة الإسلامية التي تقدم أيضا مسلسل المؤسس عثمان ويمكن متابعة المسلسل من خلالها واستقبال التردد على الرسيفر الخاص بكم.

تردد قناة دعوة

قمر التردد معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 10727 (h) 27500 أفقي نايل سات (التردد الجديد) 12687 (h) 27500 أفقي

قناة دعوة الإسلامية

اصبحت قناة دعوة الإسلامية من أهم القنوات بعد الإعلان عن إذاعة مسلسل المؤسس عثمان على قناتها والذي يقدم مدبلج إلى العربية حتى يتمكن الجميع من مشاهدته في الوطن العربي والذي يذاع حصريا بالتركية على قناة atv التركية كل يوم أربعاء الساعة الثامنة ثم يعاد على القنوات الاخرى مثل دعوة واليرموك وقطر في مواعيد مختلفة تناسب كل قناة.

المؤسس عثمان

من المسلسلات التي تدخل ضمن فئة الدراما التاريخية وقد تم إنتاجه وتصويره بمدينة تركيا، وقد نال المسلسل شهرة كبيرة منذ تم الإعلان عنه ولاقى ترحيباً كبيراً من كافة قطاعات المنطقة العربية ويعتبر من أضخم المسلسلات التي تم إنتاجها بعد مسلسل أرطغرل الذي استمر خمسة أجزاء ونال شهرة كبيرة فتحت الباب أما مشاهدة المسلسلات التاريخية التركية ونال أبطالها استحسان المشاهد العربي.