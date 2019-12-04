الان التقط اشارة قناه توم وجيرى التردد على قمر النايل سات لمتابعة افلام كرتون tom and jerry

يفضل أطفالنا قناة توم وجيرى ترددها بشكل دائم لمتابعة جميع افلام كرتون tom and jerry الجديدة والقديمة، حيث يمكن ضبط اشارة التردد بكل سهولة من خلال ادخال اشارة التذبذب لقناة توم آند جيري للأطفال، لان كثيرا منهم يحبون متابعة الصراع الذي يدور بين القط والفأر لان القط توم يريد أن يأكل الفأر جيري لكي يكون وجبة غذاء له، ولكن ما سرعان ما يفكر الفار في التفكير دائما حتى يتغلب على القط بشكل مستمر في جميع الحلقات التي تذاع بشكل يومي، فيضع جيري الفأر القط توم في مسارات وطرق لا يستطيع الإمساك به بشكل نهائي، ومن خلال هذا السرد الرائع لقصة المضحكة بين القط والفار سوف نستكمل مع حضراتكم باقي الحكاية الرائعة بين القط والفار من خلال تثبيت تردد قناة توم وجيري بعد التعديل الاخير والذي يعتبر محل بحث كبير في الوطن العربي بشكل عام.

قناة توم وجيرى ترددها

تعتبر قناة tom and jerry من أهم القنوات الكرتونية التي تتربع على صدارة قائمة القنوات المتخصصة في مجال الأطفال، حيث استطاعت أن تجذب عدد كبير جدا من المشاهدين لكي تجذبهم لمتابعة افلام كرتون توم آند جيري بالعربي لكي يشاهدوها بشكل يومي بدون ان يشعروا باي ملل، فضلا على أن إدارة القناة دائما ما تهتم بتقديم حلقات جديدة وافلام ايضا متنوعة في اذاعة العديد من الافلام الاخرى الكرتونية، وذلك حتى تقدم محتوي متنوع يناسب جميع افكار الأطفال في مختلف الأعمار العمرية.

تردد قناة كرتون توم وجيرى الجديد

يمكن متابعة جميع aflam karton tom jerry من خلال توجيه طبق الدش نحو مسار الاصطناعي النايل سات، ومن خلال إدخال رمز الإحداثيات الجديدة التردد التالي 11354 يمكن التقاط اشارة قناة توم وجيري الجديد بكل سهولة من خلال معامل تصحيح الخطأ 6 \ 5 ومعدل ترميز 27500 افقي، حيث تستجدون القناة تبث جميع افلامها وبرامجها بشكل مجاني من خلال التردد الجديد للقناة كما هو موضح سلفا، حيث تتميز القناة بتقنية عالية الجودة في الصورة والصوت والتي تسمي HD، نتمني لكم قضاء وقت ممتع مع قناة tom and jerry.

استقبال التردد المفتوح علي القمر الصناعي والذي تعمل اشارة تردد قناة توم وجيري لمتابعة جميع الفقرات الرائعة التي يبحث عنها جميع الاهلي من الاباء والامهات في الوطن العربي لكي يتابع جميع اطفالهم دون قلق ولا خوف من فقرات القناة التي تعرض عليهم طوال اليوم.

يحرص القائمين على القناة علي تقديم العديد من البرامج المتنوعة الاخري، وذلك لكي يكتسب جميع الاطفال من سن 3 سنوات حتي 13 عام العديد من المهارات والخبرات المتنوعة في تعلم القراءة والكتابة من خلال الاغاني التعليمية التي تسهل علي الطفل التعلم بشكل سريع.