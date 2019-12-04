تردد قناة ميكي كيدز Mickey Kids TV للأطفال بعد تغييره على نايل سات “ترددات 2020 الجديدة”

تعتبر قناة ميكي كيدز Mickey Kids TV من أفضل قنوات الأطفال الموجودة حاليا علي الساحة، فعند تغير التردد الخاص بالقناة وجدنا الكثير من أولياء الأمور والأطفال يبحثون عن التردد الجديد لقناة ميكي كيدز، وتعتبر قناة ميكي كيدز من أفضل قنوات الأطفال في المنطقة العربية، لذا نقدم لكم في موقع “اعرف نيوز” أحدث تردد للقناة خلال السطور التالية.

تردد قناة ميكي كيدز

تقدم قناة ميكي كيدز فقرات عديدة مختلفة من برامج الكارتون المختلفة التي يعشقها الكبير والصغير، فمنذ أن نشأت قناة ميكي كيدز من عشرة أعوام فهي تعرض برامج مسلية وبرامج توعية وافلام كارتون مما جعلها تتربع على عرش قنوات الكارتون في العالم العربي وفي مصر بالأخص، واشتهرت قناة ميكي كيدز من خلال الهاشتاج الخاص بها بتفرج على ميكي مما جعلها من اكثر قنوات الأطفال شهرة في الساحة الآن، وفي هذا المقال متابعينا الكرام سوف نطلعكم على الترددات الصحيحة لقناة ميكي وعلى جميع الأقمار التي تذيع عليها القناة.

التردد الجديد لقناة ميكي كيدز على النايل سات

تقدم قناة ميكي كيدز بعض مسلسلات الكارتون والبرامج التعليمية للأطفال، وبعد تغير التردد القديم جئنا لكم اليوم بالتردد الجديد الذي يبحث عنه الكثير من متابعينا الكرام:

التردد علي النايل سات 11526 الاستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعدل خطأ 7/8.

برامج قناة ميكي كيدز Mickey Kids TV

تقدم قناة ميكي كيدز للأطفال عدد كثيرا من الأفلام الكرتونية التي يعشقها الكثير من المشاهدين، وتتميز قناة ميكي كيدز بعرضها اشهر الافلام ومنها فيلم توي ستوري الذي يأتي يوميا في الساعة الثامنة ونصف بتوقيت القاهرة وفيلم bugs life الساعة الحادية عشر و فيلم طرزان وغيرها من الأفلام المشوقة، ونتمنى لجميع متابعينا مشاهدة طيبة.