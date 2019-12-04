تردد قناة اقرأ الدينية على القمر الصناعي نايل سات “ترددات 2020 الجديدة”

تعتبر قناة اقرأ من القنوات الدينية الموجود على الساحة من فترة كبيرة جدا, وتتميز قناة أقرأ بعرضها لبعض الدروس الدينية لأقوي شيوخ العالم الإسلامي وتعتبر قناة اقرأ قناة سعودية إسلامية تقوم بتقديم الدين الإسلامي بطرق مبسطه بدون تشدد وذلك من خلال بعض المشايخ الكبار في العالم الإسلامي, كما تقوم قناة أقرأ بغرس روح الحوار و الآداب الإسلامية بين الفرد في المجتمع الإسلامي, كما تقوم قناة اقرأ بفتح قنوات التواصل الحضاري مع ثقافات الدول الأخرى والاهتمام بفكر المرأة وتأكيد دورها في المجتمع.

تردد قناة اقرأ

تسعى قناة اقرأ ترسيخ المنهج الوسطي للإسلام وإظهار الجوانب المشرقة للحضارة الإسلامية والدين الإسلامي وإظهار دور الدين الإسلامي والمسلمين في خدمة الإسلام ونشره, كما تساعد قناة إقرأ على تعليم اللغة العربية الصحيحة, وذلك لأنها لغة القرآن الكريم وإظهار الصورة الصحيحة للدين الإسلامي وإبعاد الشبهات والاتهامات المثارة حول الدين الإسلامي.

قناة اقرأ

من مميزات قناة اقرأ الفضائية أنها تقدم برامج كثيرة ومتنوعة تخص الدين وتخص الحياة اليومية, فتقدم قناة اقرأ الفضائية برامج تخص تعاليم الدين الإسلامي وبرامج تخص المرأة وحياتها الاجتماعية, كما تقدم القناة بعض البرامج التي تخص الأطفال وتعليمهم الدين الإسلامي وسلوكياته الصحيحة كما تقدم القناة بعض برامج الفتاوى وبرامج عن السيرة النبوية ودروس عن الصحابة والغزوات وغيرها من البرامج الأخرى التي تخص تعاليم الدين الصحيح.

التردد الجديد لقناة اقرأ الفضائية

تتميز قناة اقرأ بعرضها بعض اللقاءات لأكبر العلماء في العالم الإسلامي وبعض التكريمات الخاصة بالعلماء وحفظ القرآن الكريم, كما تعرض القناة أهم المؤتمرات العالمية التي تعقد في كافة بلاد العالم الإسلامي وتهتم برفعة الدين الإسلامي ومكانته العالمية.

بعد تغير التردد الحالي لقناة اقرأ الفضائية, قام الكثير من المتابعين بالبحث عن التردد الجديد وذلك على الكثير مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية, لذا فقد جئنا لمتابعينا الكرام بالتردد الجديد: