تردد قناة توم وجيري الجديدة 2020 للأطفال على النايل سات اضبط الإشارة الجديدة والصحيحة لأحدث برامج الكرتون

يُعد تردد قناة توم وجيري الجديدة 2020 للأطفال على النايل سات من أكثر الترددات بحثًا عبر النايل سات، باعتبارها القناة التي تقدم كرتون توم آند جيري المعروف باسم القط والفأر الكرتون الأشهر والأفضل على مستوى العالم، وهذا ما جعل القناة تلقى مكانة لائقة بين أفراد الأسرة، وهي تقدم العديد من البرامج الترفيهية بالإضافة إلى الألعاب المميزة وأفلام الكرتون.

تحظى قناة توم وجيري بنسبة متابعة مليونية من الأطفال حول العالم وليس في الوطن العربي فقط، فهي تهدف إلى تقديم كل ما هو جديد وفريد في عالم الكرتون، بالإضافة إلى ألعاب الذكاء التي تهدف من ورائها إلى تنمية مهارات الأطفال، وتشجعهم على اكتشاف مهاراتهم في الوصول إلى الحل، وتقدم العديد من الأغاني التعليمية المميزة التي تقوم بإنتاجها خصيصًا لتكون فريدة لشاشتها.

تردد قناة توم وجيري الجديدة 2020

تعتبر قناة توم وجيري من أفضل القنوات الخاصة بالطفل، والتي يتمكن من خلالها من متابعة أحدث أفلام الكرتون للقط والفأر، والذي يتضمن مشاهد كوميدية تُدخل البهجة والسرور على الطفل العربي، وأصبح هذا الكرتون يتربع على عرش أفلام كرتون الأطفال منذ بداية الإنطلاق منذ عشرات السنين إلى الآن، وساعدت تلك القناة على جعله متواجد على مدار 24 ساعة بكافة الحلقات القديمة والحديثة بلا إنقطاع.

ويمكن متابعة القناة من خلال ضبط ترددها ومعامل الاستقطاب وهو كالتالي :

ـ القمر الصناعي، النايل سات.

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ـ التردد 11354.

ـ الاستقطاب، عمودي.

ـ معامل الترميز، 27500.

ـ الاتجاه، 5/6.

كرتون Tom and Jerry

من الجدير بالذكر أن قناة توم وجيري تعرض أحدث وأفضل أفلام الكرتون التي تُذاع على النايل سات، وأفضل ما يميزها أنها تذيع برامجها بالمجان دون أي فواصل إعلانية وأي رسوم للاشتراك، ليستفيد بها الأطفال في كل مكان في الوطن العربي والعالم أجمع، ويحققون أقصى استفادة من القناة وما يقدم على شاشتها.